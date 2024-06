Bản tin Hình sự: Giả làm người đi lễ, trộm 50 chỉ vàng mua xe máy tặng sinh nhật người yêu

TPO - TIN NÓNG ngày 24/6: Bắt đối tượng trộm lượng lớn vàng, tiền ở ngôi đền nổi tiếng xứ Lạng; Vợ chồng cụ già chết bất thường tại nhà riêng; 'Nữ quái' liên tục mang thai để trốn thi hành án tù và buôn bán ma túy...

Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn khởi tố Nguyễn Đa Thuấn (SN 1994, trú tại TP Hải Phòng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Thuấn cầm hoa cúc và một gói bánh giả làm người đi lễ, đội mũ cối, đeo khẩu trang, găng tay và dùng công cụ tháo bản lề cửa ngách của đền để đột nhập vào trong đền Công đồng Bắc Lệ (đền Bắc Lệ). Tại đây, đối tượng đã lấy đi 50 chỉ vàng và khoảng 5 triệu đồng tiền mặt. Thuấn bán cho 3 cửa hàng vàng khác nhau và dùng số tiền mua tặng người yêu một chiếc xe máy Honda Vision dịp sinh nhật và dùng vào các mục đích cá nhân.

Con gái của ông N.V.T. (80 tuổi) và bà T.T.V. (77 tuổi, cùng trú tại xóm 6, xã Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định) đến thăm bố mẹ nhưng cánh cổng đã khoá chặt. Cô con gái sau đó đã trèo cổng vào nhà và phát hiện cả hai đã chết. Tại hiện trường, ông T. được tìm thấy nằm chết trên sàn nhà, trong khi bà V. nằm chết trên giường. Những người dân trong khu vực cho biết họ đã không thấy hai vợ chồng này ra khỏi nhà trong khoảng 1-2 ngày qua.

Công an TP. Đà Nẵng bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Lê Thanh Trình (28 tuổi, quê ở TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình); Trương Viết Quốc Cường (21 tuổi, cùng trú tại phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và Hồ Tấn Luận (21 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “giết người” và “gây rối trật tự công cộng”. Các đối tượng liên quan đến vụ "hỗn chiến" làm 1 người tử vong xảy ra ở đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng).

Nguyễn Thị Phương Linh (29 tuổi, An Hải Tây, cùng quận Sơn Trà) bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, năm 2020, Linh bị TAND quận Sơn Trà tuyên phạt 4 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, do đang nuôi con nhỏ nên đối tượng được cho tại ngoại. Và để tránh thụ án, đối tượng liên tục có thai để trốn thi hành án và tiếp tục buôn bán ma túy.

Ông Sầm Văn Q. (SN 1963, trú bản Khục, xã Châu Lộc, Quỳ Hợp, Nghệ An) đi uống rượu về nhà thì xảy ra mâu thuẫn, xích mích với vợ là Nguyễn Thị Dung (SN 1967). Quá trình mâu thuẫn, ông Q. đã bị vợ dùng dao nhọn đâm 2 nhát vào ngực dẫn đến trọng thương. Thấy chồng bị thương nặng, Dung cùng con trai gọi xe cứu thương đưa chồng đến bệnh viện huyện để cấp cứu. Tuy nhiên vết thương quá nặng nên nạn nhân Q. đã tử vong.

Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) bắt tạm giam đối với Trần Phi Hậu (SN 1995, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) về hành vi “Tham ô tài sản”. Trong quá trình làm shipper, Hậu lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý của công ty đã dùng thủ đoạn “gối đầu” đơn hàng nhiều lần chiếm đoạt tiền thu hộ của hơn 100 đơn hàng với tổng giá trị khoảng 62 triệu đồng để sử dụng tiêu xài cá nhân.

Theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, ông Phạm Thế Anh (SN 1979) - Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch là người mới đây đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ vì liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Bố Trạch (Quảng Bình) - xác nhận bác sĩ Phạm Thế Anh 4 ngày qua không biết đi đâu, không đến Trung tâm làm việc và trực như mọi khi, tôi không thể liên lạc được...

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Đắk Lắk) tìm thấy thi thể ông B.Đ.L. (36 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) trên sông Sêrêpốk. Ông L. để lại xe máy và một lá thư tuyệt mệnh trên cầu 14 bắc qua sông Sêrêpốk, nối hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, rồi mất tích, nghi tự tử. Trong thư tuyệt mệnh có nội dung “Con xin lỗi mẹ. Con còn sống là còn làm mẹ và em khổ. Hãy coi như con chưa có trên đời là được... Con ở nhà làm 11 năm, đi 2 miếng đất. Con mà còn sống nữa bán hết khổ mẹ, khổ em”.