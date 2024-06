Mâu thuẫn sau khi uống rượu về, chồng bị vợ đâm tử vong trong đêm

TPO - Sau khi đi uống rượu về nhà, ông Q. xảy ra mâu thuẫn xích mích với vợ. Trong quá trình mâu thuẫn, ông Q. đã bị vợ dùng dao đâm trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 24/6, lãnh đạo UBND xã Châu Lộc (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ án mạng vợ dùng dao đâm chồng tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng gần 24h đêm 22/6, ông Sầm Văn Q. (SN 1963, trú bản Khục, xã Châu Lộc) đi uống rượu về nhà thì xảy ra mâu thuẫn, xích mích với vợ là Nguyễn Thị Dung (SN 1967). Quá trình mâu thuẫn, ông Q. đã bị vợ dùng dao nhọn đâm 2 nhát vào ngực dẫn đến trọng thương. Thấy chồng bị thương nặng, Dung cùng con trai gọi xe cứu thương đưa chồng đến bệnh viện huyện để cấp cứu. Tuy nhiên vết thương quá nặng nên nạn nhân Q. đã tử vong.

“Sau khi chồng tử vong, người vợ đưa chồng về rồi làm thủ tục nhập quan trong đêm. Đến sáng hôm sau mới báo cho mọi người, báo cho chính quyền và công an. Công an sau đó đã vào cuộc điều tra, vận động mở quan tài để điều tra thì người vợ mới nhận là đã đâm chồng dẫn đến tử vong”, lãnh đạo xã Châu Lộc nói và cho biết, quá trình điều tra, cơ quan công an tìm thấy con dao nhọn vứt bên hông nhà nạn nhân.

Vụ việc hiện đang được Công an huyện Quỳ Hợp điều tra làm rõ.