Bản tin Hình sự: Nữ giúp việc khoắng sạch vàng, đô la lúc gia chủ đi vắng

TPO - TIN NÓNG ngày 26/6: Truy nã kẻ dụ bé gái vào khách sạn để quan hệ tình dục; Hà Nội: Chém bố đẻ và anh trai thương vong vì mâu thuẫn gia đình; Bị dụ dỗ đầu tư online, người phụ nữ ở Hà Nội 'bay' gần 1,4 tỷ đồng...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Hoài Linh (25 tuổi, quê Cần Thơ) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Linh sử dụng Facebook tên “Nguyễn Huy” kết bạn, nhắn tin với một bé gái ở huyện Củ Chi. Linh rủ bé gái đi chơi và hẹn gặp tại khu vui chơi thiếu nhi trên địa bàn xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Sau đó, Linh chở bé gái vào khách sạn và thực hiện hành vi hiếp dâm. Biết được sự việc, gia đình đưa bé gái đến cơ quan công an trình báo.

Mở rộng điều tra vụ án phân lô, bán nền trái phép tại Phú Quốc, ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Tăng Tấn Đạt (40 tuổi) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đạt đã nhận hơn 15 tỷ đồng của Công ty LHĐ để lo lót lãnh đạo địa phương giúp cho việc phân lô, bán nền không phép không bị xử lý. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Đạt đã chiếm đoạt.

Công an TP. Đà Nẵng khống chế, bắt giữ 5 đối tượng (3 nam, 2 nữ) có nhiều tiền án, tiền sự và tàng trữ vũ khí “nóng” khi đang tụ tập để tổ chức sử dụng ma túy. Cụ thể, tại hiện trường, công an thu giữ 1 gói nilong chứa tinh thể màu trắng (khoảng 10g), các đối tượng khai nhận là ma túy; 2 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy cùng một số tang vật có liên quan. Khám xét nơi ở của đối tượng tiếp tục phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng cùng 7 viên đạn bằng kim loại; 1 gậy ba khúc, 1 bình xịt hơi cay...

Nêu quan điểm trong phiên phúc thẩm vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (giai đoạn 2), đại diện Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị giảm án từ 6 – 9 tháng tù cho hai bị cáo Nguyễn Văn Thuật và Nguyễn Thiên Nam (đều là cựu Giám đốc thuộc nhà thầu thi công gói A1). Lý do, cả hai được nhà thầu nộp thêm tiền khắc phục hậu quả. Ngoài ra, ông Mai Tuấn Anh (cựu chủ tịch HĐTV, cựu Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam – VEC), cũng được Viện kiểm sát đề nghị chuyển từ 42 tháng tù giam sang 36 tháng tù treo.

Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Nạn nhân là chị X. (35 tuổi, trú tại Đông Anh, Hà Nội). Theo trình báo của chị X., trước đó chị nhận được lời mời của đối tượng không quen biết làm cộng tác viên online cho một hãng thời trang. Nhiệm vụ của chị là thanh toán các đơn hàng để nhận hoa hồng. Sau khi tham gia, chị X. đã chuyển gần 1,4 tỷ đồng nhưng không rút được tiền. Lúc này chị X. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Công an huyện Quốc Oai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng Trần Khánh Hà (SN 1983, trú tại Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) để điều tra hành vi giết người. Do mâu thuẫn bột phát trong gia đình, Trần Khánh Hà đã sử dụng dao quắm chém bố đẻ là ông L. (SN 1953) và anh trai tên H. (SN 1978). Ông L. và anh H. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhưng do thương tích nặng, ông L. đã tử vong.

Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ 6 đối tượng trú tại Phú Thọ và Bắc Giang, sử dụng phương thức, thủ đoạn môi giới cho phụ nữ Việt Nam lấy chồng người Trung Quốc để chiếm đoạt tài sản của 4 công dân cùng trú tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc với tổng số tiền 160.000 NDT, tương đương khoảng hơn 500 triệu đồng tiền Việt Nam. Các đối tượng đã xây dựng kịch bản thuê nhà và thuê người đóng vai bố mẹ, người thân của cô dâu để đưa nạn nhân người Trung Quốc về ra mắt gia đình, chiếm đoạt quà sính lễ...

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chẳng Thị Hiến (SN 1985, trú tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản. Hiến làm giúp việc theo giờ cho một phụ nữ quốc tịch Philippines, tạm trú ở một khu chung cư trên địa bàn quận Hoàng Mai. Lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, Hiến đã lấy trộm trong ngăn kéo bàn trang điểm ở phòng ngủ 1 chiếc nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 đôi khuyên tai vàng và 150 USD rồi cất vào túi quần đang mặc.