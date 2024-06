Bản tin Hình sự: Nam người mẫu nổi tiếng bị bắt giữ vì liên quan đến ma túy

TPO - TIN NÓNG ngày 25/6: Nhikolai Đinh bị bắt vì liên quan đến ma túy; ‘Sập bẫy’ hẹn hò online, hai người đàn ông bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng; Khởi tố 11 cán bộ đăng kiểm nhận hối lộ...

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ, cáo trạng đến Tòa án nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố các bị can liên quan đến vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 61-08D (phường Tân Định, TP.Bến Cát, Bình Dương). Các bị can đã cùng nhau nhận tiền từ các chủ phương tiện hoặc tài xế để bỏ qua lỗi kỹ thuật trong quá trình kiểm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, cũng như nghiệm thu xe cơ giới cải tạo với tổng số hơn 100 triệu đồng.

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối với 12 đối tượng điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 BLHS. Nhóm này gồm 18 người, đi 9 xe máy tập trung tại khu vực vườn hoa trung tâm thương mại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa. Trên đường đi, xe của Nguyễn Quang Minh điều khiển chở Nguyễn Dụng Lanh gây tai nạn đâm cùng chiều vào xe máy BKS 17M6 do anh Nguyễn Văn K. điều khiển. Hậu quả anh K. bị chấn thương sọ não, cấp cứu tại bệnh viện quân y 103...

Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận đơn trình báo của các nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua các ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Các đối tượng hướng dẫn nạn nhân cài đặt ứng dụng hẹn hò để làm quen với các bạn khác giới. Sau khi đăng ký, được yêu cầu nạp tiền để cấp thẻ thành viên với hứa hẹn sẽ được hoàn trả lại tiền đã nạp... Trong đó, có nạn nhân nam giới bị chiếm đoạt số tiền gần 4 tỷ đồng.

TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trương Thị Tuyết (62 tuổi, ngụ TPHCM) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trương Thị Tuyết biết ông Nguyễn Ngọc Hiệp muốn xin việc cho con trai vào làm việc tại bộ phận an ninh sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM). Tuyết nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của ông Hiệp nên đã nói với ông Hiệp có thể xin việc với chi phí là 500 triệu đồng. Theo cáo trạng, bà Tuyết không quen biết ai ở Trường dạy phi công hay sân bay Tân Sơn Nhất và chiếm đoạt số tiền trên để tiêu xài.

Khoảng 0h15 ngày 25/6, T.C.C (29 tuổi, ngụ xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) cùng nhóm bạn đang có mặt tại tỉnh lộ 721, đoạn qua thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai) thì anh Đ.Đ.T (35 tuổi, ngụ xã Đạ P’loa, huyện Đạ Huoai) xuất hiện. Sau cuộc nói chuyện căng thẳng, anh T. và một số người trong nhóm của C. xảy ra xô xát, đánh nhau. C. rút dao đâm anh T. một nhát khiến nạn nhân gục xuống. Anh T. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, còn C. bỏ trốn.

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Thanh Tâm (56 tuổi, trú xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tâm đứng ra tổ chức chơi hụi từ năm 2015. Thời gian đầu, Tâm tạo được lòng tin cho những người tham gia chơi. Tâm nhận tiền đóng hụi và trả hụi đầy đủ, đúng hạn. Thời gian sau, việc kinh doanh cửa hàng tạp hóa thua lỗ, phát sinh nhiều nợ nần nên Tâm đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người chơi hụi. Tổng số tiền Tâm chiếm đoạt của 25 người khi vỡ hụi hơn 2,1 tỉ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Văn Yên, nguyên Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương (SN 1966, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".

Người dân phát hiện anh H.H.T (SN 1993, trú tại huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) và chị V.T.A.T (SN 2004, trú tại huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) nằm bất tỉnh trên giường trong phòng trọ ở tổ dân phố My Điền 3, phường Nếnh, thị xã Việt Yên, Bắc Giang. Trong phòng có nhiều vết máu. Sau khi phát hiện sự việc, người dân đưa anh T và chị T đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, chị V.T.A.T đã tử vong. Hiện sức khỏe của anh H.H.T ổn định, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Trịnh Thị Hòa (SN 1969) và 2 con trai là Trịnh Bá Hào (SN 1989), Trịnh Bá Hóa (SN 1991) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, 10 người khác cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong số những người này có Đinh Nhi Ko Lai (SN 1995, ngụ quận Gò Vấp). Đinh Nhi Ko Lai hay còn gọi là Nhikolai Đinh, người mẫu từng thi Vietnam's Next Top Model, được nhiều người biết đến là nam người mẫu lai nổi tiếng. Các đối tượng này khi bị bắt đều đang cất giữ trong người từ 1 - 2 gói ma túy. Kết quả "test" nhanh cho thấy họ đều dương tính với chất ma túy.