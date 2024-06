Bản tin Hình sự: Phá ổ nhóm làm giả giấy khám sức khỏe của các bệnh viện lớn ở Hà Nội

TPO - TIN NÓNG ngày 28/6: Sát hại chồng của nhân tình vì bị nhắn tin nói xấu, vây đánh; Nghiện game, mang lựu đạn giả xông vào ngân hàng cướp tiền; Bắt giám đốc và hai phó giám đốc Trung tâm giáo dục nghề ở Quảng Nam...

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang lấy lời khai Đoàn Văn Trọng (27 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra về vụ hành vi dùng dao tấn công làm 2 người thương vong xảy ra trên địa bàn. Theo điều tra ban đầu, Trọng có tình cảm với bà L. (vợ của ông P., cả 2 đang làm thủ tục ly hôn). Trọng đến gặp ông P. nói chuyện về việc nhắn tin nói xấu Trọng và bà L. Xảy ra mâu thuẫn, ông P. gọi thêm 4 thanh niên đến dùng hung khí đuổi đánh Trọng. Trọng dùng dao tấn công khiến ông P. và một nam thanh niên dẫn đến thương vong.

TAND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Đinh Khương Linh (SN 1986, trú tỉnh Nghệ An) về tội "Cướp tài sản". Theo cáo trạng, khoảng 16h chiều ngày 1/2/2024, Linh mang khẩu trang, cầm dao nhọn và quả lựu đạn giả bằng nhựa xông vào một phòng giao dịch ngân hàng ở thị xã Cửa Lò. Tại đây, Linh hướng quả lựu đạn vào trong quầy giao dịch, dọa rút chốt và yêu cầu nam nhân viên bỏ tiền vào trong túi bóng...

Viện trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang - Nguyễn Ngọc Phúc vừa ký thông báo kết luận nội dung ông Nguyễn Văn Lộc (ngụ xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải) tố cáo ông Phạm Đình Chiến - Phó Viện trưởng VKSND huyện Kiên Hải có hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sách nhiễu, chiếm đoạt tài sản của công dân". Theo thông báo kết luận, trong 5 nội dung ông Nguyễn Văn Lộc (ngụ xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải) tố cáo ông Chiến, có 2 nội dung tố cáo đúng, 1 nội dung đúng một phần và 2 nội dung chưa đủ cơ sở.

Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố bị can Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải – Chi nhánh Công ty CP Giao thông vận tải Quảng Nam và 2 Phó giám đốc trung tâm này là Lê Thủy Thành và Đào Ngọc Luân về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Từ năm 2021 - 2022, lãnh đạo đơn vị này đã sử dụng giáo viên, phương tiện xe ô tô dạy tập lái khống để hợp thức hồ sơ đào tạo của hơn 800 học viên học lái xe nhằm thu lợi bất chính.

Tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (INTERPOL Việt Nam) đã tổ chức bàn giao đối tượng truy nã Nguyễn Văn Tấn (vừa được tiếp nhận, dẫn giải từ Hàn Quốc về Việt Nam) cho Công an tỉnh Bắc Giang để xử lý theo quy định của pháp luật. Nguyễn Văn Tấn (SN 1989, trú Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, sau đó đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã.

Công an đang điều tra vụ việc nghi nổ khí công nghiệp ở xã Đồng Sơn (thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Trước đó, chiều ngày 27/6, tại Công ty TNHH Khí công nghiệp và Vận tải Bắc Giang (thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang) do ông Trương Văn T làm giám đốc đã xảy ra vụ nghi nổ bình khí công nghiệp làm 2 người chết.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phối hợp với Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà ở phường Tứ Liên. Lực lượng chức năng thu giữ 4 dấu tròn in chữ Bệnh viện B.M, Bệnh viện X.P, Bệnh viện GTVT,... 35 dấu vuông in chữ: Giám đốc, Trưởng khoa, Phó Trưởng phòng..., Khoa Khám sức khỏe; 2 bộ máy tính để bàn; 5 điện thoại di động các loại; nhiều giấy khám sức khỏe đã đóng dấu chưa gửi đi và nhiều giấy tờ khác liên quan đến hoạt động sản xuất giấy khám sức khỏe giả mạo một số bệnh viện tại Hà Nội...