Phá đường dây mua bán xe gian trên mạng xã hội

TPO - Thu mua xe máy từ các đối tượng trộm cắp ở TPHCM, Nhiều vận chuyển về Tây Ninh rồi bán sang Campuchia để kiếm lời.

Ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thiên Lộc (29 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”; Phạm Tạ Hoàng Huy (35 tuổi, ngụ quận 3) và Phạm Thanh Nhiều (37 tuổi, quê Tây Ninh) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trong đó, Lộc vừa ra tù về “Trộm cắp tài sản”, Huy mới ra tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo điều tra, Lộc không có việc làm và cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Chiều 16/5, Lộc đi bộ từ nhà ở quận 7 sang quận 1 để tìm tài sản sơ hở nhằm thực hiện hành vi trộm cắp.

Tối cùng cùng, Lộc phát hiện xe máy dựng trước cửa hàng trên đường Hồ Tùng Mậu (phường Bến Nghé, quận 1) không có người trông coi nên bẻ khóa rồi tẩu thoát. Sau đó, Lộc lên mạng nhờ người làm lại chìa khóa mới để sử dụng rồi bán cho Huy với giá 3,5 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo của nạn nhân, các trinh sát bắt giữ Lộc và mời Huy lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, cả 2 khai quen biết do cùng tham gia nhóm mua bán xe máy trên mạng. Sau khi mua xe từ Lộc, Huy bán lại xe này cho Nhiều với giá 4,2 triệu đồng. Trước đó, Huy và Nhiều thường xuyên liên lạc, thỏa thuận về việc mua bán xe máy không giấy tờ do phạm tội mà có.

Từ lời khai này, một mũi trinh sát được cử xuống nơi ở của Nhiều tại tỉnh Tây Ninh để bắt giữ nghi can và thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Về xe máy thu mua từ Huy, Nhiều khai đã bán cho Lâm Văn Thái (44 tuổi, quê Tây Ninh) được 5 triệu đồng. Được mời làm việc, Thái khai đã bán xe máy cho một người đàn ông Campuchia (không rõ lai lịch) với giá 6 triệu đồng.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.