Sẵn sàng Lễ ra mắt Lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở

TPO - Các tỉnh, thành đã hoàn thành xây dựng kế hoạch tổ chức, sẵn sàng cho Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vào ngày 1/7.

Bộ Công an đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ Công an địa phương, nhằm thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật; đồng thời chỉ đạo chi tiết cho Công an địa phương tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở một cách trọng đại nhưng không phô trương và lãng phí.

Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ được tổ chức đồng loạt tại 63 tỉnh, thành. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ chọn một địa bàn cấp huyện để tổ chức Lễ ra mắt "điểm". Thông tin chi tiết về Lễ ra mắt này tại các địa phương sẽ được Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an cập nhật.