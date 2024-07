Phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn ở Đà Lạt

TPO - Công an vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng với số tiền giao dịch 16 tỷ đồng/tháng, bắt giữ 9 đối tượng cư ngụ tại tỉnh Lâm Đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng), và Công an TP.Đà Lạt đã thu thập được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến trong thời gian diễn ra EURO 2024 và COPA AMERICA 2024.

Đến ngày 23/6, lực lượng công an đã bắt quả tang C.Đ.T. (48 tuổi, ngụ phường 3, TP.Đà Lạt) tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến.

Bước đầu T. khai nhận, tài khoản tổ chức cá độ bóng đá của mình do P.T.H.V. (42 tuổi, ngụ phường 7, TP.Đà Lạt) cấp.

Sau đó, T. chia tài khoản cá độ nói trên cho 4 người khác bằng hình thức tính điểm quy ra tiền, 1 điểm từ 15 - 50 ngàn đồng, để những người này tổ chức cá cược bóng đá.

Sau khi kết thúc các trận bóng, những người tham gia sẽ chuyển khoản cho C.Đ.T. với nhiều hình thức thanh toán như ví điện tử, ngân hàng của nhiều người trung gian nhằm che giấu sự phát giác của cơ quan chức năng.

Khi bị công an triệu tập, làm việc, P.T.H.V. khai rằng tài khoản quản trị của mình do M.L.T.B. (43 tuổi, ngụ xã Xuân Thọ) trực tiếp quản lý.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP.Đà Lạt còn triệu tập, làm việc với 3 đối tượng khác ở TP.Đà Lạt là P.V.Q. (46 tuổi, ngụ phường 12), P.N.B.V. (49 tuổi, trú tại xã Trạm Hành), L.V.D. (58 tuổi, ngụ phường 1) và một đối tượng ở huyện Đức Trọng là Đ.C.C. (40 tuổi).

Mở rộng điều tra, công an xác định C.Đ.T. (đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc) còn tổ chức cá cược trực tiếp với N.Q.T. (60 tuổi, ngụ phường 4, TP.Đà Lạt); P.N.B.V. tổ chức cá cược trực tiếp với P.Q.V. (50 tuổi, ngụ xã Trạm Hành).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá với tổng trị giá giao dịch hơn 16 tỷ đồng trong vòng một tháng.

Công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án, bao gồm 9 điện thoại di động các loại, 2 máy tính xách tay, 1 bộ máy tính bàn và hơn 354 triệu đồng tiền mặt.

Hiện vụ án này đang được điều tra mở rộng.