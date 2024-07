Dựng lều trên vỉa hè, dùng trẻ em làm bình phong để mua bán, sử dụng ma túy

TPO - Giả dạng người nhặt ve chai, Có và đồng bọn dựng lều trên vỉa hè để mua bán, sử dụng ma túy. Khi đi giao ma túy cho các con nghiện, nhóm của Có chở theo trẻ con để qua mặt cơ quan chức năng.

Ngày 2/7, Công an quận Tân Phú (TPHCM) cho biết vừa bắt giữ Trần Thị Có (33 tuổi), Lê Thị Yến Nhi (30 tuổi) và Lưu Công Trường (32 tuổi) để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đầu tháng 6, các trinh sát Đội Cảnh sát ma túy Công an quận Tân Phú và Công an phường Phú Thọ Hòa phát hiện một nhóm người có dấu hiệu bất thường, nghi mua bán ma túy nên theo dõi để triệt xóa.

Nhóm này do Có cầm đầu, sống lang thang và dựng lều trước nhà dân không có người ở để làm nơi cư trú lưu động, cũng là nơi sử dụng, mua bán ma túy. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng giả dạng người nhặt ve chai và chở theo con nhỏ khi đi giao dịch ma túy.

Chiều 28/6, các trinh sát mật phục, bắt giữ Có, Nhi đang chở theo hai trẻ em đi giao ma túy cho các con nghiện. Qua đấu tranh, cả hai đã thừa nhận hành vi mua ma túy về để bán lại kiếm lời.

Mở rộng điều tra, nhiều trinh sát kiểm tra căn lều trên vỉa hè đường Phú Thọ Hoà (phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú) và bắt quả tang đối tượng Trường đang bán ma túy và một số người đang có hành vi sử dụng ma túy.

Quá trình công an vây bắt, các đối tượng đã hung hăng, có hành vi chống trả quyết liệt khiến 5 cán bộ, trinh sát công an bị thương tích, trầy xước da nên phải can thiệp y tế để chống phơi nhiễm HIV.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.