Bắt nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận cùng đồng phạm

TPO - Ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam đối với nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc cùng đồng phạm.

Mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, do Công ty CP Rạng Đông làm chủ đầu tư, ngày 3/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 5 cá nhân về cùng tội danh.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Ngọc, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận; Lê Quang Vinh, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận; Huỳnh Lương Thiện, chuyên viên Phòng Đầu tư và Quy hoạch xây dựng thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam; Trương Văn Ri, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam kiêm Giám đốc Chi nhánh công ty tại tỉnh Bình Thuận.

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 5) phê chuẩn, ngày 3 và 4/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tổ chức thi hành lệnh, quyết định tố tụng hình sự nêu trên theo quy định pháp luật.