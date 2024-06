Bản tin Hình sự: Đi học nghề, cô gái bị cặp vợ chồng đánh gãy 8 xương sườn

TPO - TIN NÓNG ngày 30/6: Bắt một nữ luật sư ở Bình Dương; Cô gái trẻ bị giam lỏng, hành hạ nhiều ngày trong căn nhà ở Thủ Đức; Thợ lái máy xúc mang dao chém 3 người thương vong...

Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Nga (SN 1988, ngụ tỉnh Bình Dương) - luật sư, để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nữ luật sư này đã nhiều lần thông tin gian dối về việc cần phải đưa tiền để được tiếp cận hồ sơ, giải quyết vụ án cho ông N.H.L. thắng kiện, đóng tiền tạm ứng án phí cho Tòa án... Do tin tưởng nên ông L. đã giao tổng số tiền là 561 triệu đồng cho bà Nga. Nữ luật sư không thực hiện như cam kết và chiếm đoạt số tiền trên của bị hại.

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Đức (41 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Vân (35 tuổi, vợ Đức, cùng quê Khánh Hòa) để điều tra về tội “Hành hạ người khác”. Chị H. (22 tuổi, quê Phú Yên, nạn nhân) đến Công an phường Tam Phú (TP Thủ Đức) trình báo về việc chị bị vợ chồng ông Đức đánh đập, hành hạ nhiều ngày tại căn nhà trên đường Tam Bình. Theo trình báo, chị H. được người thân gửi đến ở nhà Đức để học nghề. Tại đây, chị H. bị vợ chồng Đức đánh đập và không cho ra khỏi nhà. Kết quả, chị H. bị đa chấn thương, bị gãy 8 xương sườn bên phải...

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Bộ Công an và Công an phường Điện Ngọc (Thị xã Điện Bàn) tiến hành kiểm tra một căn hộ tại phường Điện Ngọc. Tại đây lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Fan Chao (sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc) là đối tượng truy nã của Bộ Công an Trung Quốc. Khi ở Trung Quốc, đối tượng Fan Chao đã bị cơ quan chức năng Trung Quốc khởi tố các tội danh về kinh tế và môi trường và đưa vào danh sách đối tượng bỏ trốn.

Công an tỉnh Hải Dương tạm giữ Trần Văn Dương (39 tuổi, thợ lái máy xúc) để điều tra làm rõ hành vi dùng dao chém nhiều người, khiến 3 người thương vong tại phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn. Dương cầm dao đến gia đình ông P, bà K, ở khu dân cư Tống Buồng, phường Thái Thịnh (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Thời điểm này, đối tượng cầm dao tấn công khiến bà K tử vong tại chỗ, còn ông P bị thương nặng được người thân đưa vào viện cấp cứu. Đối tượng này còn dùng dao tấn công, truy sát một người đàn ông khác, song người này kịp thời thoát thân và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Hà Nội), qua công tác tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình, các nguồn tin thu thập được và kinh nghiệm thực tế trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy, Hải quan Hà Nội đã nhận được nguồn tin một lượng ma túy lớn từ Đức về Việt Nam. Chuyên án được Cục Hải quan Hà Nội xác lập ngày 30/5, chỉ 4 ngày sau đó, ngày 4/6, đã bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ khoảng 179 kg ma túy tổng hợp MDMA.

Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng, trong đó có bà Nguyễn Thị Lam, (SN 1967, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) nguyên Giám đốc Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các đối tượng thực hiện lập khống hồ sơ đấu thầu, hồ sơ mua sắm và hồ sơ thanh toán gói thầu mua sắm, đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ người có công để rút tiền khỏi ngân sách Nhà nước trái quy định nhằm thu lợi bất chính và gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, tiến hành trích xuất camera để truy xét hung thủ dùng hung khí tấn công một người đàn ông trọng thương. Trước đó, chiều 29/7, một người đàn ông đang đi xe máy trên đường Trần Hưng Đạo (phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) thì bất ngờ bị đâm bằng hung khí phía sau lưng, ngã gục xuống đường. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất máu rất nhiều. Bước đầu xác định người đàn ông bị nạn là ông C.L.L (36 tuổi, ngụ huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận).