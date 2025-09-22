Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Cổ phiếu lớn 'xả vai', chứng khoán đầu tuần giảm mạnh

Việt Linh
TPO - Chứng khoán trong nước trải qua phiên đầu tuần với áp lực bán lấn át, đẩy VN-Index giảm tới 24 điểm. Thị trường không có nhóm ngành, cổ phiếu đủ mạnh nào nâng đỡ.

Nếu như những phiên trước, thị trường còn thu hẹp mức giảm nhờ lực đỡ từ các mã trụ thì hôm nay (22/9) diễn biến có phần tiêu cực hơn. VN-Index có thời điểm rơi về mức 1.616 điểm, lực cầu nhen nhóm xuất hiện tại đây,

VIC “xả vai”, trở thành cổ phiếu khiến chỉ số chính mất nhiều điểm nhất. Cổ phiếu này đóng cửa giảm gần 3% xuống 148.800 đồng/đơn vị. Tuy nhiên, VIC vẫn bảo toàn vị trí số 1 về vốn hoá, hơn 577 nghìn tỷ đồng. Đồng loạt VHM, VRE cũng giảm hơn 2%.

ck-9-169098842067756648148-6409.jpg
Sắc đỏ lan rộng, VN-Index giảm hơn 24 điểm.

Trong khi cổ phiếu lớn nhóm bất động sản điều chỉnh, thì các mã vốn hoá vừa (midcap) như CEO, DIG, PDR, CII, HDG, KBC… giữ được sắc xanh. Dòng tiền có sự luân chuyển trong phiên hôm nay, bán mạnh ở nhóm vốn hoá lớn.

Rổ VN30 có tới 27 mã giảm giá, chỉ BID (+3%) và TPB (+2,2%) giữ được sắc xanh. HDB dẫn đầu chiều giảm 4%, trong khi hàng loạt bluechip như SHB, VRE, TCB, MSN, SSI, MWG, VIB, HPG, VPB, FPT, CTG mất 2–3% thị giá. Nhóm cổ phiếu ngân hàng là “tội đồ” lớn nhất khi lấy đi gần 9,5 điểm của VN-Index với 6 đại diện góp mặt trong top 10 cổ phiếu tiêu cực nhất.

Vốn nhạy cảm với biến động thị trường, cổ phiếu chứng khoán cũng không nằm ngoài xu thế điều chỉnh. SSI, VND, SHS, VCI, HCM, MBS… đều giảm trên 2%. Nhóm cổ phiếu thép cũng trong bối cảnh tương tự, NKG giảm sàn.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 24,17 điểm (1,46%) xuống 1.634,45 điểm. HNX-Index giảm 2,01 điểm (0,73%) xuống 274,23 điểm, UPCoM-Index cũng để mất 0,86 điểm (0,77%) lùi về 110,15 điểm. Thanh khoản tăng trước áp lực bán mạnh, giá trị giao dịch HoSE đạt gần 35.800 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 1.752 tỷ đồng, tập trung vào VHM, VIC, CTG, STB…

Vừa qua, quyết định hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm 2025 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), hay những diễn biến liên quan trước kỳ đánh giá nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không mấy tác động đến chứng khoán trong nước. Thị trường phản ứng khá bình lặng do những động thái đã nằm trong kỳ vọng trước đó.

Việt Linh
