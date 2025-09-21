Chờ 'cú hích' quan trọng, chứng khoán tiếp tục lình xình?

TPO - Chứng khoán vừa trải qua tuần giao dịch kém sôi động nhất từ đầu tháng 7, VN-Index khép lại ở mức 1.658 điểm. Áp lực điều chỉnh lan rộng trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm mạnh và khối ngoại tiếp tục bán ròng. Giới phân tích dự báo, tuần tới thị trường nhiều khả năng vẫn trong trạng thái tích lũy, chờ đợi “cú hích” từ kết quả kinh doanh quý III và đặc biệt là kỳ xét nâng hạng của FTSE.

Tuần giao dịch vừa qua bao trùm bởi sự yên ắng và ảm đạm, trái ngược với những biến động mạnh mẽ trong giai đoạn trước. VN-Index mở đầu tuần bằng phiên tăng 17,64 điểm, nhen nhóm kỳ vọng chinh phục lại mốc 1.700 điểm. Tuy nhiên, ngay sau đó thị trường rơi vào chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp, khép lại tuần với mức 1.658 điểm, giảm 0,5% so với tuần trước.

Diễn biến thị trường nhìn chung phân hóa, nghiêng về điều chỉnh. Các nhóm chứng khoán, bất động sản, thép, khu công nghiệp, ngân hàng, xây dựng và bán lẻ chịu áp lực bán; trong khi thủy sản, công nghệ, cảng biển và dệt may duy trì được sắc xanh.

Thanh khoản sụt giảm mạnh, khối lượng giao dịch trên HoSE bình quân 1,01 tỷ cổ phiếu/phiên, thấp hơn 12–13% so với tuần trước và cũng kém xa mức trung bình tháng 8. Đây là tuần có thanh khoản thấp nhất kể từ đầu tháng 7.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng tuần thứ 9 liên tiếp với giá trị 5.715 tỷ đồng trên HOSE, nâng tổng bán ròng từ đầu năm lên 89.167 tỷ đồng - gần bằng cả năm 2024. Tỷ lệ sở hữu của khối ngoại hiện còn khoảng 15,7%, mức thấp hiếm thấy kể từ năm 2012, cho thấy áp lực bán có thể dần suy yếu.

Dự báo tuần tới, theo Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), VN-Index đang trong nhịp điều chỉnh và tích lũy tự nhiên sau giai đoạn tăng mạnh vượt đỉnh cũ năm 2022. Ngắn hạn, chỉ số có thể dao động quanh kháng cự 1.665 điểm (tương ứng đường trung bình 20 phiên) và không loại trừ khả năng kiểm định lại vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. VN30 cũng bước vào trạng thái tích lũy trên vùng 1.850 điểm sau khi thất bại tại đỉnh cũ tháng 8-9.

SHS cho rằng thị trường đang trong giai đoạn tạo nền giá mới với thanh khoản thấp, chờ đợi động lực tăng trưởng rõ ràng hơn từ kết quả kinh doanh quý III và các yếu tố vĩ mô. Chỉ khi những yếu tố cơ bản cải thiện, VN-Index mới có thể thoát khỏi trạng thái lình xình và hướng tới xu hướng tích cực hơn vào cuối năm.

Tuần qua, sự kiện đáng chú ý với giới đầu tư là quyết định hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm 2025 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Fed giảm lãi suất cho vay 25 điểm cơ bản, xuống mức 4,0-4,25%, đồng thời dự kiến có thể thực hiện thêm 2 đợt cắt giảm nữa trong năm nay. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán phản ứng khá bình lặng do động thái này vốn đã nằm trong kỳ vọng trước đó.

Theo Chứng khoán VNDirect, sau khi Fed hoàn tất bước đi chính sách, tâm điểm chú ý sẽ nhanh chóng chuyển sang ngày 7/10. Đây là thời điểm FTSE công bố quyết định liệu thị trường chứng khoán Việt Nam có được nâng hạng từ cận biên lên nhóm “Thị trường mới nổi thứ cấp” hay không.

Song song, mùa công bố kết quả kinh doanh quý III cũng bắt đầu, mang lại bức tranh rõ nét hơn về triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết. Hai yếu tố này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò “cú hích” lớn, có thể quyết định xu hướng của VN-Index trong quý IV. Tuy vậy, nhà đầu tư cần thận trọng trong 1-2 quý sau nâng hạng, khi thị trường có thể biến động mạnh.

VNDirect dự báo, trước những sự kiện mang tính bước ngoặt, VN-Index có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh ngắn hạn. Hoạt động chốt lời nhiều khả năng tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng và chứng khoán - những trụ cột dẫn dắt thị trường trong thời gian qua.

Ngoài ra, rủi ro còn đến từ biến động tỷ giá và xu hướng bán ròng kéo dài của khối ngoại. Trong kịch bản thận trọng, chỉ số VN-Index có thể lùi về kiểm định vùng 1.600 điểm (+/-20 điểm) để hấp thụ lực cung giá thấp, trước khi có cơ hội quay lại thử thách ngưỡng kháng cự 1.700 điểm trong quý IV.

Với bối cảnh này, VNDirect khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng ở các cổ phiếu cơ bản tốt, còn tiềm năng tăng trưởng. Đồng thời, việc quản trị rủi ro cần được đặt lên hàng đầu thông qua tái cân bằng danh mục và kiểm soát chặt chẽ đòn bẩy tài chính.

Về dòng vốn, nếu Việt Nam được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, dự kiến sẽ đón nhận khoảng 1,0-1,5 tỷ USD từ các quỹ mở và ETF tham chiếu theo bộ chỉ số của FTSE. Nhóm cổ phiếu có khả năng hưởng lợi lớn từ lực cầu ngoại gồm VIC, VHM, HPG, VCB, MSN, VNM, VRE, SSI và VND.

Nếu được MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi, Việt Nam có thể thu hút khoảng 3 tỷ USD. Và nếu đồng thời được cả FTSE lẫn MSCI nâng hạng, tổng dòng vốn ngoại có thể lên tới 4,5 tỷ USD, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho thị trường chứng khoán.