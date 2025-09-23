Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Tiền vào chứng khoán 'mất hút'

Việt Linh
TPO - Thị trường chứng khoán hôm nay (23/9) tiếp tục rơi vào trạng thái giằng co, VN-Index chỉ dao động quanh tham chiếu với biên độ hẹp. Nhà đầu tư tỏ ra thận trọng, khiến dòng tiền thu hẹp rõ rệt và thanh khoản sụt giảm mạnh so với những phiên trước.

Áp lực bán tăng cao từ sau 14h khiến nhóm vốn hóa lớn đồng loạt hạ độ cao. Trong rổ VN30, có 15 mã tăng, 11 mã giảm. SHB mất 2,3%, còn VJC, VRE, FPT, BCM, HDB đều giảm hơn 1%.

Ở chiều ngược lại MWG dẫn đầu với mức tăng 1,7%, tiếp theo là CTG, VPB, STB, TPB cùng tăng trên 1%. Nhóm ngân hàng trở lại vai trò đầu kéo, tuy nhiên biên độ tăng không lớn, chưa tạo nên diễn biến đáng chú ý, đặc biệt trong bối cảnh thanh khoản thấp.

Nhà đầu tư tỏ ra thận trọng, dòng tiền thu hẹp rõ rệt.

Nhóm bất động sản phân hoá, cổ phiếu lớn thiếu sự đồng thuận, VIC nhích nhẹ trên tham chiếu trong khi VHM, VRE điều chỉnh. Các mã có giao dịch sôi động hơn mặt bằng chung như CII, DIG, CEO… cũng ngập trong sắc đỏ.

Ngoài lực kéo đơn lẻ từ một số mã lớn, thì nhìn chung, thị trường vẫn trong trạng thái giằng co. Nhóm chứng khoán có phần tích cực hơn, với VIX, SSI, VND, SHS, VCI, HCM… tăng giá. SSI thông báo ngày 26/9 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cổ phần). Ngày chi trả cổ tức dự kiến vào 15/10. Với gần 2,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến SSI sẽ phải chi hơn 2.075 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông đợt này.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng nhẹ 0,81 điểm (0,05%) lên 1.635,26 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 1,22 điểm (0,44%) còn 273,01 điểm và UPCoM-Index lùi 0,13 điểm (0,12%) xuống 110,02 điểm.

Nhà đầu tư lựa chọn đứng ngoài quan sát thay vì giải ngân. Điều này khiến diễn biến phiên giao dịch trở nên ảm đạm. Thanh khoản giảm mạnh so với phiên trước. Giá trị giao dịch sàn HoSE chỉ hơn 23.200 tỷ đồng, giảm 35% và thấp nhất trong gần 3 tháng trở lại đây.

Khối ngoại mua bán tương đối cân bằng ở cả hai chiều, bán ròng gần 5 tỷ đồng. VIX, MWG, SHB là những mã được mua ròng mạnh nhất, trong khi đó, chiều ngược lại, nhà đầu tư ngoại “xả” FPT.

Việt Linh
