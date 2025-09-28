Sóng nào cho chứng khoán tuần tới?

TPO - Chứng khoán trong nước vừa trải qua tuần giao dịch không mấy tích cực, dòng tiền rút khỏi nhóm ngân hàng, chứng khoán và xoay sang cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Giới phân tích dự báo, thị trường tuần tới nhiều khả năng tiếp tục đi ngang nếu thanh khoản không cải thiện.

Thị trường chứng khoán khép lại một tuần biến động với nhiều nhịp điều chỉnh. VN-Index mở đầu chịu áp lực giảm mạnh nhưng nhanh chóng hồi phục, kết tuần đóng cửa ở 1.660,70 điểm, mất 5,39 điểm (-0,32%). Thanh khoản suy giảm, giá trị giao dịch bình quân trên HoSE chỉ đạt 28.230 tỷ đồng/phiên, giảm hơn 16% so với tuần trước.

Dòng tiền tiếp tục phân hóa rõ rệt. Lực bán tập trung ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán sau giai đoạn tăng nóng, trong khi các mã vốn hóa vừa và nhỏ lại hút dòng tiền sôi động hơn.Xét theo ngành, 14/21 nhóm giảm điểm.

Nhóm bất động sản (+2,86%) với trụ cột VIC, cùng xây dựng (+2,39%) và bảo hiểm (+1,06%) là ba nhóm hiếm hoi giữ sắc xanh. Ở chiều ngược lại, công nghệ - viễn thông (-3,69%), nhựa (-2,59%) và thép (-2,36%) là các ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh, giá trị cả tuần đạt 7.355 tỷ đồng. VHM (-959 tỷ) và SSI (-782 tỷ) là ba cổ phiếu bị xả ròng mạnh nhất.

Chuyên gia từ Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định, áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng và chứng khoán sau khoảng thời gian tăng mạnh trước đó và dần chuyển sang những nhóm ngành chưa tăng mạnh.

Nhà đầu tư cần tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, đồng thời lựa chọn những mã giữ vững vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần, các nhóm ngành đáng chú ý trong thời gian tới bao gồm bất động sản và đầu tư công.

Trong khi đó, nhóm phân tích của Chứng khoán Kiến thiết (CSI) đánh giá, giá dòng tiền tuần qua có xu hướng dịch chuyển sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, tập trung ở bất động sản, xây dựng hạ tầng và vật liệu xây dựng. Diễn biến chủ đạo vẫn là đi ngang với thanh khoản thấp, vì vậy khả năng bứt phá trong tuần tới không cao nếu dòng tiền không cải thiện.

Theo CSI, thị trường nhiều khả năng tiếp tục dao động đi ngang, trong khi dòng tiền luân chuyển giữa các nhóm midcap (vốn hoá vừa) đã tăng tốt. Chiến lược được khuyến nghị là duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao hơn tiền mặt và tận dụng các nhịp điều chỉnh chung để gia tăng vị thế ở những mã sẵn có lợi nhuận.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc Phân tích Chứng khoán VPS - cho rằng, những biến động hiện tại nằm trong chu kỳ tự nhiên của một xu hướng tăng trưởng lớn (uptrend). Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa phát triển đến cuối năm 2025 và sang 2026.

Ông Khánh nhấn mạnh từ cuối tháng 9 và trong quý IV, yếu tố chọn lọc sẽ trở nên quan trọng hơn. Sau giai đoạn tăng nóng, nhiều cổ phiếu đã lên vùng giá cao sẽ bước vào tích lũy, trong khi dòng tiền có xu hướng tìm đến những ngành chưa bứt phá nhưng còn định giá hấp dẫn và tiềm năng lợi nhuận tích cực. Đây có thể là những lĩnh vực ít được chú ý trong nửa đầu năm, nhưng sẽ nổi bật từ cuối năm nay sang năm 2026.

Chuyên gia từ VPS cho rằng, sự phân hóa sẽ tạo cơ hội cho những nhà đầu tư kiên định với chiến lược dài hạn và biết lựa chọn cổ phiếu. Tuy vậy, ông cũng cảnh báo thói quen “mua nhanh – bán nhanh”, tâm lý muốn có lãi ngay và việc sử dụng đòn bẩy quá mức thường khiến nhà đầu tư cá nhân dễ hoảng loạn khi thị trường điều chỉnh.

“Nếu muốn lợi nhuận nhanh, đồng nghĩa với việc phải mạo hiểm hơn. Không ít nhà đầu tư dùng margin quá đà, dẫn đến tâm lý sợ hãi khi thị trường rung lắc”, ông Khánh lưu ý.