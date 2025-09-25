Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Bất ngờ về tài sản của vợ ông Phạm Nhật Vượng

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bà Phạm Thu Hương - vợ của ông Phạm Nhật Vượng - ghi nhận bước tiến lớn về tài sản. Bà Hương trực tiếp nắm giữ hơn 170 triệu cổ phiếu VIC, hiện sở hữu khối tài sản gần 27.000 tỷ đồng, chính thức chạm mốc “tỷ USD” tính theo giá trị cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục tăng điểm trong phiên 25/9, với tâm điểm là nhóm cổ phiếu “họ Vin”. Cổ phiếu Vingroup (VIC) tăng mạnh 6%, chốt phiên ở mức kỷ lục 158.000 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch đạt hơn 2,8 triệu đơn vị, cho thấy sức hút lớn từ nhà đầu tư.

Nhờ đà bứt phá nói trên, vốn hóa thị trường của Vingroup vọt lên trên 610.000 tỷ đồng, tiếp tục củng cố ngôi vị doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Khoảng cách với Vietcombank - doanh nghiệp đứng thứ hai về vốn hóa được nới rộng lên gần 100.000 tỷ đồng (Vietcombank đạt 526.407 tỷ đồng).

Không chỉ VIC, các cổ phiếu khác trong hệ sinh thái Vingroup cũng đồng loạt tăng. Cụ thể, Vinhomes (VHM) tăng 1,53%, còn Vincom Retail (VRE) tăng 1,38%. Sự đồng thuận này tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa ra toàn thị trường.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu Vingroup và các công ty liên quan đã tác động mạnh mẽ đến giá trị tài sản của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng. Theo thống kê mới nhất từ Forbes, khối tài sản của ông đã lên tới 15,4 tỷ USD, tăng mạnh so với đầu năm và hiện đứng thứ 168 trong danh sách tỷ phú thế giới.

image.jpg
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và vợ - bà Phạm Thu Hương. Ảnh: Báo Nhân dân.

Bên cạnh đó, bà Phạm Thu Hương, vợ ông Vượng - cũng ghi nhận bước tiến lớn về tài sản. Trực tiếp nắm giữ hơn 170 triệu cổ phiếu VIC, bà Hương hiện đã sở hữu khối tài sản gần 27.000 tỷ đồng, chính thức chạm mốc “tỷ USD” tính theo giá trị cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam.

Chỉ trong 9 tháng qua, tài sản của bà đã tăng hơn 20.000 tỷ đồng, đưa bà Hương lên vị trí thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, bà Hương hiện vẫn chưa có tên trong bảng xếp hạng tỷ phú USD toàn cầu của Forbes.

Trong khi “anh cả” VIC tăng mạnh, thì nhóm bất động sản phân hóa mạnh. LDG mất gần 2%, CEO giảm hơn 1%, cùng với NVL, DXG, DIG, KDH, PDR, KBC, HDG đóng cửa dưới tham chiếu.

Cổ phiếu ngân hàng cũng giao dịch trái chiều. PGB tăng hơn 3%, BVB, LPB, HDB, EIB tăng quanh 1%. Trong khi đó, MSB, ACB, TPB, KLB, VIB, VPB lùi 1–2%. Các mã lớn như STB, SSB, CTG, BID, MBB cũng giảm nhẹ.

Thị trường thiếu sự đồng thuận của các nhóm ngành dẫn dắt, đà tăng phụ thuộc đáng kể vào VIC. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 8,63 điểm (0,52%) lên 1.666,09 điểm. HNX-Index tăng 0,37 điểm (0,13%) đạt 277,65 điểm, UPCoM-Index tăng 0,84 điểm (0,77%) lên 110,49 điểm. Giá trị giao dịch HoSE đạt hơn 27.800 tỷ đồng, tăng nhẹ so với phiên trước.

Việt Linh
#VIC #Phạm Nhật Vượng #Chứng khoán Việt Nam #Vingroup #VN-Index #Tài sản tỷ phú #Cổ phiếu

