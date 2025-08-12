Doanh nghiệp Nhật Bản đề xuất sớm triển khai đường sắt đô thị tại Hà Nội, TPHCM

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, nhiều vấn đề mà phía doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm cũng là những nội dung đã và đang được phía Việt Nam tích cực giải quyết.

Xử lý dứt điểm các vướng mắc còn tồn đọng

Sáng 12/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản. Đây là tọa đàm lần thứ 2 trong năm 2025 giữa Thủ tướng với doanh nghiệp Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư, với tinh thần tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, phát huy hiệu quả cao nhất của các dự án hợp tác.

Tại tọa đàm, hai bên đã rà soát, đánh giá tình hình hợp tác, đầu tư, thương mại Việt Nam – Nhật Bản; việc giải quyết các vướng mắc tại các dự án cụ thể; định hướng hợp tác, đầu tư Việt Nam – Nhật Bản trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nghiệp Nhật Bản. Ảnh: VGP

Trong đó, phía Nhật Bản đề nghị Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo giải quyết một số khó khăn, vướng mắc tại các dự án như: Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Bến Lức – Long Thành; dự án đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Bến Thành – Suối Tiên; dự án bệnh viện Chợ Rẫy hữu nghị Việt – Nhật…

Các doanh nghiệp Nhật Bản đề nghị phía Việt Nam tiếp tục phối hợp thúc đẩy, triển khai các dự án tại Việt Nam như: Các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; phát triển hạ tầng tại Đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng thành phố thông minh Bắc Hà Nội…

Kết luận tọa đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên "Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới", mở ra kỷ nguyên mới trong hợp tác song phương. Đặc biệt, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư tiếp tục phát huy vai trò trụ cột và là điểm sáng nổi bật.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các cơ quan liên quan của hai bên thành lập tổ công tác chung, đủ thẩm quyền để phối hợp, đối chiếu, xử lý các vấn đề vướng mắc còn tồn đọng, đảm bảo lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần phải đi đến tận cùng vấn đề để xử lý dứt điểm, trên cơ sở cầu thị, lắng nghe, tin tưởng lẫn nhau, nêu rõ người xử lý, thời hạn xử lý.

Đề nghị mở rộng đầu tư vào Việt Nam

Nhất trí và hoan nghênh các đề xuất, Thủ tướng Chính phủ giao các nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn để phối hợp với phía Nhật Bản; thúc đẩy, triển khai các dự án cụ thể trên các lĩnh vực, nhất là hạ tầng năng lượng, điện sạch, các dự án trong khuôn khổ sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC), các dự án đường sắt, khai thác, chế biến khoáng sản…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, nhiều vấn đề mà phía doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm cũng là những nội dung đã và đang được phía Việt Nam tích cực giải quyết, như dự kiến sửa đổi Luật Đất đai tại kỳ họp Quốc hội sắp tới, sửa quy định về hoàn thuế, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thủ tướng đề nghị phía Nhật Bản, trong đó có các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam về tài chính, mở rộng đầu tư vào Việt Nam nhằm tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người dân; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là các ngành như trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu, công nghiệp bán dẫn, năng lượng mới, năng lượng tái tạo…

Cùng với đó, tiếp tục chuyển giao khoa học công nghệ, quản trị thông minh; góp ý để Việt Nam hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đề xuất cơ chế ưu tiên thu hút đầu tư từ Nhật Bản; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng của Nhật Bản và toàn cầu…