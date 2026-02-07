Cuộc gặp gỡ đặc biệt của hai thế hệ người Việt Nam từng bay vào vũ trụ

TPO - Chiều 7/2, tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), đã diễn ra cuộc gặp mặt, giao lưu giữa Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân - người Việt Nam và châu Á đầu tiên bay lên vũ trụ vào năm 1980, và Amanda Nguyễn - nữ phi hành gia người Mỹ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ.

Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của buổi giao lưu vì đã tạo khoảnh khắc gặp gỡ đầy ý nghĩa giữa hai thế hệ: Từ người anh hùng bản lĩnh mở ra những cánh cửa đầu tiên, đến những người trẻ hôm nay đang tiếp bước và viết tiếp hành trình ấy, qua đó truyền cảm hứng tới các thế hệ Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Lời chào Việt Nam từ vũ trụ

Ngày 14/4, tại bãi phóng vùng Tây Texas (Mỹ), tàu vũ trụ New Shepard của công ty Blue Origin thực hiện thành công sứ mệnh NS-31, đưa nhóm phi hành gia toàn nữ lên không gian. Có mặt trên chuyến bay đó, Amanda Nguyễn - nhà sáng lập tổ chức Rise, nhà hoạt động dân quyền nổi tiếng - đã trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ. Trong khoảnh khắc trải nghiệm trạng thái không trọng lực, Amanda Nguyễn đã hướng vào camera và nói: "Xin chào Việt Nam!".

Với Amanda, chuyến du hành kéo dài 11 phút là dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời. Tại buổi giao lưu chiều 7/2, Amanda cho biết, bức ảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy khi trở về Trái đất là bức ảnh Trung tướng Phạm Tuân cùng Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper theo dõi chuyến bay của cô.

“Điều này làm tôi rất xúc động. Tôi rất biết ơn Trung tướng Phạm Tuân vì đã tạo dấu ấn của Việt Nam trong ngành hàng không vũ trụ thế giới. Chính nhờ bác mà chúng tôi mới có những thành tựu nối tiếp ngày hôm nay”, Amanda chia sẻ.

Nữ phi hành gia Amanda Nguyễn tại cuộc giao lưu chiều 7/2. (Ảnh: Minh Hạnh)

Trong không gian, giữa những nhiệm vụ phải hoàn thành và cảm giác căng thẳng, điều Amanda mong mỏi nhất lại rất giản dị: Được nói một câu tiếng Việt. Amanda cho biết, ngay khi đặt chân xuống mặt đất, cô đã xin lại đoạn video mình nói “Xin chào Việt Nam” để chia sẻ với cộng đồng. Đó không chỉ là lời chào, mà là sự khẳng định về mối dây gắn bó sâu sắc giữa nữ phi hành gia với quê hương.

Amanda bày tỏ sự tâm đắc với một câu nói nổi tiếng của Trung tướng Phạm Tuân: “Khi bạn ở trong không gian, nhà không phải là Việt Nam, là Nga hay bất kỳ nước nào khác. Nhà là Trái đất”.

“Một trong những hành trình lớn nhất của cuộc đời mỗi người là hành trình tìm nơi mình thuộc về. Và ở đây, tôi đã có câu trả lời của mình. Nhà là nơi tôi thuộc về. Nhà là nơi có tình yêu thương. Và tình yêu thương là không có biên giới, thậm chí vượt ra ngoài không gian”, Amanda nói.

Niềm tin về sức mạnh của tình yêu thương cũng được Amanda gửi gắm khi cô gặp gỡ cộng đồng kiều bào về nước dự chương trình Xuân Quê hương 2026: “Chỉ cần đoàn kết, người Việt Nam ở bất cứ đâu cũng sẽ tạo nên sức mạnh”.

Thông điệp gửi thế hệ trẻ

Cách đây hơn 45 năm, vào ngày 23/7/1980, phi công Phạm Tuân đã trở thành người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ.

Trung tướng Phạm Tuân cho biết, hành trang của ông trong chuyến du hành không gian năm đó là những biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc: Lá cờ Việt Nam, nắm đất Ba Đình, Tuyên ngôn Độc lập, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Trong không gian, tôi mở những món đồ mình mang theo ra, đóng dấu và ký tên, ghi ngày tháng, để công bố với thế giới rằng: Việt Nam của chúng ta đã bay vào vũ trụ. Điều đó chứng minh, là người Việt Nam không chỉ giỏi chiến đấu, giỏi xây dựng…, mà ở tầm cao của khoa học, nếu có sự hợp tác giữa các nước, chúng ta có thể làm và làm tốt”, Trung tướng Phạm Tuân nói tại buổi giao lưu.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng, phi công Phạm Tuân. (Ảnh: Minh Hạnh)

Nhớ lại khoảnh khắc bay qua Việt Nam, ông vẫn nguyên vẹn cảm xúc hồi hộp xen lẫn vinh dự khi lời nói của mình được truyền về Trái đất: “Cảm ơn Đảng, cảm ơn Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã chắp cánh cho tôi bay vào vũ trụ. Tôi xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Gặp Amanda Nguyễn - người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ, Trung tướng Phạm Tuân không giấu được niềm tự hào. Ông coi đó là sự tiếp nối của một hành trình đã được mở ra từ thế hệ trước.

“Chúng tôi đều là những người từng chinh phục bầu trời, từng bay vào không gian. Nên tôi cảm thấy rất gần gũi, thân thiết. Đặc biệt khi Amanda Nguyễn là người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ. Tôi rất tự hào khi nhìn thấy một phụ nữ Việt Nam bước vào con tàu vũ trụ và từ đó bước ra”, Trung tướng Phạm Tuân nói.

Tại buổi gặp mặt, Amanda Nguyễn tặng Trung tướng Phạm Tuân phù hiệu chuyến bay vũ trụ mà cô đã sử dụng trong chuyến bay vào không gian. Trung tướng Phạm Tuân cũng tặng Amanda Nguyễn một tấm bưu thiếp và cuốn sách kỷ niệm ghi dấu chuyến bay lịch sử của ông. (Ảnh: Minh Hạnh)

Trung tướng Phạm Tuân và nữ phi hành gia Amanda Nguyễn chụp ảnh cùng các sĩ quan thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.

Gửi gắm tới lớp trẻ, Trung tướng Phạm Tuân nhấn mạnh rằng thành công không chỉ đến từ may mắn, mà còn từ sự phấn đấu và khả năng nắm bắt cơ hội.

“Điều quan trọng là các bạn phải phấn đấu, kiên trì. Không phải chúng ta ngồi chờ vận may đến. Vận may là cơ hội, nhưng các bạn có tận dụng được cơ hội đó hay không. Nếu bạn không tận dụng được thời cơ, bạn sẽ trở thành người không may”.

“Lớp trẻ ngày nay có điều kiện hơn trước đây. Xã hội phát triển, sức khỏe được cải thiện, được học hành đầy đủ, giao lưu quốc tế rộng rãi. Quan trọng nhất là lớp trẻ được kế tục sự nghiệp của ông cha. Có lớp đi trước mở đường, thì trong thời kỳ hiện nay, khi đất nước cần, các bạn sẽ làm được và thậm chí còn làm tốt hơn chúng tôi”, Trung tướng Phạm Tuân tin tưởng.