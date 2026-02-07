Gần 500 tuyệt tác Hoàng mai Huế khoe sắc bên dòng sông Hương

TPO - Ngày hội Hoàng mai Huế lần thứ IV khai mạc tại không gian Nghênh Lương Đình - Phu Văn Lâu, cạnh sông Hương, giới thiệu gần 500 tác phẩm mai vàng đặc sắc, mở đầu chuỗi lễ hội mùa Xuân của TP. Huế dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Ngày hội Hoàng mai Huế không chỉ dành cho người chơi mai mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách gần xa trong dịp Tết. Giữa những ngày giáp Tết Bính Ngọ, dạo bước bên sông Hương, dừng chân tại di tích Phu Văn Lâu - Nghênh Lương Đình, du khách có thể cảm nhận trọn vẹn một mùa xuân Huế rất riêng, nơi sắc mai vàng hòa quyện cùng nhịp sống chậm và không gian văn hóa đặc trưng của thành phố di sản.