Xã hội

Google News

Gần 500 tuyệt tác Hoàng mai Huế khoe sắc bên dòng sông Hương

Ngọc Văn

TPO - Ngày hội Hoàng mai Huế lần thứ IV khai mạc tại không gian Nghênh Lương Đình - Phu Văn Lâu, cạnh sông Hương, giới thiệu gần 500 tác phẩm mai vàng đặc sắc, mở đầu chuỗi lễ hội mùa Xuân của TP. Huế dịp Tết Bính Ngọ 2026.

hoang-mai-1.jpg
Chiều 7/2, Hội Hoàng mai TP. Huế tổ chức lễ khai mạc ngày hội Hoàng mai﻿ Huế lần thứ IV tại không gian Nghênh Lương Đình - Phu Văn Lâu, cạnh bờ bắc sông Hương (phường Phú Xuân) nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: L.Đ.Hoàng
hoang-mai-2.jpg
Ngày hội được tổ chức trong khuôn khổ triển khai đề án "Xây dựng Huế trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam", gắn với định hướng Festival Huế bốn mùa, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, sinh thái và thẩm mỹ của Hoàng mai Huế - loài hoa﻿ gắn bó lâu đời với đời sống tinh thần của người dân Cố đô. Ảnh: L.Đ.Hoàng
hoang-mai-3.jpg
Theo Ban tổ chức, hoàng mai không chỉ là loài hoa báo xuân, mà còn là biểu tượng của nếp sống Huế với vẻ thanh cao, bền bỉ, tinh tế và giàu chiều sâu văn hóa. Sắc vàng hoàng mai hiện diện trong sân vườn, bên hiên nhà như lời chào năm mới﻿ nhẹ nhàng, kín đáo nhưng lắng sâu trong ký ức mỗi người. Ảnh: L.Đ.Hoàng
hoang-mai-4.jpg
Ngày hội diễn ra trong 10 ngày, mở đầu cho chuỗi hoạt động lễ hội mùa Xuân của TP. Huế. Tại không gian trưng bày Nghênh Lương Đình - Phu Văn Lâu, Ban tổ chức giới thiệu đến công chúng gần 500 tác phẩm﻿ Hoàng mai Huế, gồm mai cổ thụ, mai đại và các tác phẩm bonsai được tạo tác công phu, tinh xảo. Ảnh: L.Đ.Hoàng
hoang-mai-5.jpg
Mỗi tác phẩm được xem là kết tinh của thời gian, tâm huyết và tài hoa của các nghệ nhân, nhà vườn đến từ các chi hội Hoàng mai Huế, thể hiện đạo chơi mai﻿, sự kiên nhẫn và tình yêu dành cho vùng đất Cố đô.
hoang-mai-6-bia.jpg
Bên cạnh hoạt động trưng bày, ngày hội còn có nhiều chương trình phong phú như cuộc thi "Hoàng mai Huế - Tuyệt tác mùa Xuân"﻿, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc và tạo tác mai; hoạt động đấu giá Hoàng mai Huế; bốc thăm trúng thưởng…
hoang-mai-6a.jpg
Qua đó, tạo sân chơi nghề nghiệp cho giới nghệ nhân, nhà vườn, đồng thời góp phần kết nối văn hóa - du lịch, đưa Hoàng mai Huế trở thành sản phẩm đặc trưng gắn với trải nghiệm của du khách khi đến Huế.
hoang-mai-7-2.jpg
hoang-mai-7-1.jpg
Ngày hội Hoàng mai Huế không chỉ dành cho người chơi mai mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách gần xa trong dịp Tết. Giữa những ngày giáp Tết Bính Ngọ, dạo bước bên sông Hương, dừng chân tại di tích Phu Văn Lâu - Nghênh Lương Đình, du khách có thể cảm nhận trọn vẹn một mùa xuân Huế rất riêng, nơi sắc mai vàng hòa quyện cùng nhịp sống chậm và không gian văn hóa đặc trưng của thành phố di sản.
hoang-mai-8.jpg
Ngày hội Hoàng mai Huế lần thứ IV - Xuân Bính Ngọ 2026 được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa phong trào "Mai vàng trước ngõ", góp phần xây dựng hình ảnh Huế - thành phố 4 mùa hoa, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt Nam.
Ngọc Văn
#Hội Hoàng mai Huế #khai mạc #ngày hội #Nghênh Lương Đình - Phu Văn Lâu #đón Xuân Bính Ngọ #xứ sở Mai vàng #Mai vàng trước ngõ

