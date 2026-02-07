Gần 500 tuyệt tác Hoàng mai Huế khoe sắc bên dòng sông Hương

TPO - Ngày hội Hoàng mai Huế lần thứ IV khai mạc tại không gian Nghênh Lương Đình - Phu Văn Lâu, cạnh sông Hương, giới thiệu gần 500 tác phẩm mai vàng đặc sắc, mở đầu chuỗi lễ hội mùa Xuân của TP. Huế dịp Tết Bính Ngọ 2026.