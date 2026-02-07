Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

6 ô tô va chạm liên hoàn trên cầu Nhật Tân (Hà Nội)

TPO - Chiều 7/2, một vụ va chạm xảy ra giữa 6 ô tô trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) khiến giao thông ùn tắc kéo dài.

Hiện trường vụ va chạm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 cùng ngày, tại cầu Nhật Tân (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô.

Thời điểm xảy ra vụ va chạm, các phương tiện di chuyển theo hướng từ trung tâm thành phố đi Nội Bài.

Tại hiện trường, 6 phương tiện bị hư hỏng. Giao thông ùn tắc kéo dài hàng cây số. Vụ tai nạn không có người bị thương.

Tiếp nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn, phân luồng giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn được làm rõ.

Thanh Hà
