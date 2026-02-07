Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bí thư Hà Nội: Cái gì có lợi cho dân thì phải làm đến cùng

Trường Phong
TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh tinh thần của toàn hệ thống chính trị Thủ đô là cái gì có lợi cho người dân, cái gì có lợi cho Thủ đô thì kiên quyết phải làm và làm đến cùng, làm đến khi hiệu quả.

Chiều 7/2, ngay sau khi kết thúc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh trong tham luận trình bày tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đưa ra 4 cam kết mang tính đột phá, thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân. Ông Ngọc nhấn mạnh Đảng bộ thành phố Hà Nội dám dấn thân vào những việc mới, việc khó, việc chưa có tiền lệ, kiến tạo tương lai cho Thủ đô, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới.

tienphong-72duyngoc.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành.

Để khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đã chỉ đạo các nhiệm vụ quan trọng các cấp ủy, tổ chức Đảng, các sở, ban, ngành và địa phương cần thực hiện trong thời gian tới.

Theo ông Ngọc, cần quán triệt sâu sắc, lĩnh hội tinh thần hội nghị hôm nay, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm với phương châm: “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến nơi đến chốn”.

Ông Ngọc đề nghị tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và toàn bộ hệ thống chính trị Thủ đô tập trung nghiên cứu, có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa thành hành động, nêu cao quyết tâm chính trị, phát huy tinh thần chủ động, tiên phong, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm; đi đầu trong việc hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm của Đại hội XIV, biến khát vọng vươn mình giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng của dân tộc thành những kết quả thực tế để nhân dân Thủ đô, đồng bào cả nước nhìn thấy, cảm nhận và thụ hưởng.

Bí thư Hà Nội cũng yêu cầu tập trung nghiên cứu đề ra các nội dung cụ thể để tiến hành quyết liệt việc tiếp tục hoàn thiện đồng bộ ba đột phá chiến lược: Thể chế, quy hoạch, mô hình phát triển mới; mở ra không gian phát triển mới, giải phóng mọi nguồn lực xã hội, tạo lập lực lượng sản xuất mới chất lượng cao phục vụ sự phát triển bứt phá của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Các cấp, ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành xuất sắc toàn diện tất cả các lĩnh vực then chốt, trong đó kinh tế phải đạt tăng trưởng từ 11% trở lên trong nhiệm kỳ 2026-2031. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nhân lực chất lượng cao phải được thúc đẩy mạnh mẽ để làm động lực trung tâm cho phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô.

“Trên cơ sở quán triệt các nội dung tại hội nghị hôm nay, tôi đề nghị cả 4 trục: Đảng, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ thành phố đến cơ sở thể hiện rõ tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, xã, phường cần đi trước trong đổi mới tư duy, phương thức hành động, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân, đi đầu trong tổ chức thực hiện trước những việc khó, việc mới, việc chưa có tiền lệ, qua đó tạo niềm tin, sức lan tỏa và động lực phát triển chung cho toàn xã hội”, ông Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu xác định rõ những việc phải làm ngay, những việc trọng tâm, đột phá, chuyển hóa bằng hành động cụ thể, việc làm thiết thực, kết quả đo đếm được, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Theo ông Ngọc, tinh thần của toàn hệ thống chính trị Thủ đô là cái gì có lợi cho người dân, cái gì có lợi cho Thủ đô thì kiên quyết phải làm và làm đến cùng, làm đến khi hiệu quả, qua đó có đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIV đề ra, đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và niềm tin của nhân dân cả nước.

Trường Phong
