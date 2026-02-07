Mỗi cán bộ là 'hạt nhân hành động' thì Nghị quyết Đại hội XIV mới đi vào cuộc sống

TPO - "Chỉ khi mỗi cán bộ thực sự là 'hạt nhân hành động', thì nghị quyết mới đi vào cuộc sống thực sự", Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ.

Sáng 7/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Như Ý)

Từ “theo kịp” sang “vươn lên cạnh tranh”

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trình bày chuyên đề “Một số vấn đề mới, cốt lõi và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”.

Ông Trịnh Văn Quyết khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

"Đây không chỉ là một kỳ Đại hội tổng kết nhiệm kỳ hay xác định mục tiêu 5 năm, mà là Đại hội định hình tư duy phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới và kiến tạo nền tảng thể chế cho cả một chặng đường dài của dân tộc đến giữa thế kỷ XXI. Đại hội XIV thực sự là Đại hội của bước ngoặt phát triển, của tầm nhìn chiến lược và của khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới", Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trình bày chuyên đề “Một số vấn đề mới, cốt lõi và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”. (Ảnh: Như Ý)

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Đại hội XIV đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn “bứt phá phát triển”. “Bứt phá” không chỉ là tăng trưởng nhanh hơn về số lượng, mà là chuyển đổi căn bản về chất lượng phát triển, thể hiện ở những yêu cầu: Đổi mới mô hình phát triển; thay đổi động lực tăng trưởng; nâng cao năng lực quản trị quốc gia; tạo thế và lực mới cho đất nước.

Đó là bước chuyển: Từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu; từ dựa vào tài nguyên, lao động giá rẻ sang dựa vào tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; từ “theo kịp” sang “vươn lên cạnh tranh”; từ “ổn định để phát triển” sang tư duy biện chứng “phát triển để ổn định, ổn định để phát triển bền vững và cải thiện đời sống Nhân dân”.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng khẳng định, Nghị quyết Đại hội XIV đã chuyển từ “nghị quyết định hướng” sang “nghị quyết hành động". Lần đầu tiên, ngay trước và trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Đảng đã đề ra một loạt quyết sách chiến lược về những lĩnh vực quan trọng có ý nghĩa to lớn.

Đó là một cách tiếp cận mới về phương pháp lãnh đạo của Đảng với tinh thần quyết liệt, khẩn trương - cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng đồng thời với quá trình hoạch định đường lối.

Ông Trịnh Văn Quyết cho biết, vừa qua, Đảng ta đã có tới 9 nghị quyết chiến lược, được triển khai thực hiện trước khi tổ chức Đại hội XIV của Đảng. Đây là thể hiện cách tiếp cận mới, tư duy mới và nhất là tư duy hành động, triển khai nghị quyết từ sớm để đạt tới mục tiêu là hiệu quả thực hiện nghị quyết.

Cũng là lần đầu tiên, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết được gắn trực tiếp vào Báo cáo chính trị trình Đại hội. "Điều đó thể hiện tinh thần rất mới: Nói đi đôi với làm, mục tiêu gắn với giải pháp, giải pháp gắn với trách nhiệm, trách nhiệm gắn với thời hạn và nguồn lực", ông Quyết nêu rõ, đồng thời cho rằng, qua đó, khắc phục hạn chế đã tồn tại từ rất lâu: Nghị quyết đúng nhưng triển khai chậm; chủ trương rõ nhưng cụ thể hóa kéo dài.

"Đây chính là bước chuyển quan trọng: từ 'tư duy chính sách' sang 'tư duy quản trị thực thi'. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh trong Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội: Văn kiện lần này nhấn mạnh yêu cầu hành động; đề cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ; kiên quyết khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, nói hay, làm dở, thậm chí nói không đi đôi với làm; thiếu kiểm tra, giám sát; đề ra mục tiêu cao nhưng triển khai chậm, hiệu quả thấp" - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu.

Không chấp nhận: Trì trệ, né tránh trách nhiệm, nói nhiều làm ít

Trình bày một số vấn đề cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, văn kiện đã bổ sung và phát triển “lý luận về đường lối đổi mới”, bước trưởng thành mới về tư duy lý luận của Đảng; xác lập tư duy “tự chủ chiến lược” - định vị mới của Việt Nam trong một thế giới đầy biến động.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội. (Ảnh: Như Ý)

"Đây cũng là điểm rất mới. Trong bối cảnh thế giới ngày càng phân mảnh, cạnh tranh chiến lược gay gắt, phụ thuộc lẫn nhau nhưng cũng đầy rủi ro, Văn kiện Đại hội XIV lần đầu tiên nhấn mạnh một khái niệm có ý nghĩa rất sâu sắc: Đó là 'Tự chủ chiến lược'. Đây là khái niệm mới có ý nghĩa rất sâu sắc. Nếu 'độc lập, tự chủ' trước đây chủ yếu nhấn mạnh không lệ thuộc, thì 'tự chủ chiến lược' được hiểu ở tầm cao hơn: Chủ động lựa chọn con đường phát triển; chủ động thiết kế quan hệ đối ngoại; chủ động làm chủ công nghệ và nguồn lực; chủ động ứng phó với các cú sốc bên ngoài. Đó là sự chuyển biến từ tư thế 'thích ứng' sang tư thế 'kiến tạo'", Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ, và nhấn mạnh: Tự chủ chiến lược không có nghĩa là khép kín, mà là: Mở cửa chủ động, hội nhập sâu rộng, nhưng không đánh mất lợi ích quốc gia, dân tộc. Chính tư duy này đã tạo ra không gian phát triển rộng lớn hơn cho đất nước trong kỷ nguyên toàn cầu hóa mới.

Cũng theo ông Trịnh Văn Quyết, Văn kiện Đại hội XIV cũng xác định, việc hoàn thiện thể chế phát triển là khâu đột phá chiến lược mang tính quyết định; xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát huy sức mạnh nội sinh của dân tộc: văn hóa, con người, giáo dục, đào tạo và kinh tế tư nhân...

Trong phần trình bày, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng nêu một số yêu cầu căn bản trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, trong đó nhấn mạnh, cần thống nhất cao về nhận thức, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển; thể chế hóa nhanh, đầy đủ và đồng bộ, coi đây là khâu đột phá của tổ chức thực hiện. Cùng với đó, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện theo tư duy quản trị hiện đại; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm phương thức hành động chủ đạo...

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ. "Cuối cùng và quan trọng nhất vẫn là con người. Thực tiễn đã chứng minh: đường lối đúng đến đâu mà cán bộ yếu kém thì cũng không thành công; ngược lại, cán bộ tốt có thể biến chủ trương đúng đắn, hợp lý thành kỳ tích. Vì vậy, phải đặc biệt coi trọng: Lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; thực hiện cơ chế “có vào có ra, có lên có xuống”", ông Trịnh Văn Quyết nói, nhấn mạnh quan điểm, cán bộ thời kỳ mới phải: Có tầm nhìn chiến lược, có năng lực quản trị hiện đại, có bản lĩnh đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

"Chỉ khi mỗi cán bộ thực sự là “hạt nhân hành động”, thì nghị quyết mới đi vào cuộc sống thực sự", Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ.