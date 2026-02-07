Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Cận cảnh bể ngầm chống ngập dưới lòng đất ở Hà Nội

Trọng Tài
TPO - Bể ngầm chống ngập đầu tiên của Hà Nội được xây dựng ở độ sâu 6,6 m dưới lòng đất, có khả năng thu gom và chứa 2.000 m3 nước mưa.

Cận cảnh bể ngầm chống ngập đầu tiên của Hà Nội sâu gần 7 m dưới lòng đất.
tp-n7.jpg

Hầm chống ngập đầu tiên của Hà Nội được xây dựng ngầm dưới sân trường THCS Lý Thường Kiệt, phố Nguyễn Khuyến được vận hành từ năm 2022.

tp-n8.jpg

Hầm có kích thước dài 34 m, rộng 9 m và sâu 6,6 m, đạt dung tích chứa tới 2.000 m3. Công trình nằm chiếm gần trọn diện tích sân trường với hệ thống cột bê tông cốt thép kiên cố để chống đỡ mặt sân phía trên.

tp-1.jpg

Cửa xuống hầm được bố trí 2 lớp, gồm lớp tấm nắp gang bên trên và tấm lưới sắt có khóa bảo vệ bên dưới.

tp-n46.jpg
tp-n36.jpg
tp-n16.jpg

Hầm được vận hành theo hình thức, khi mưa và có nước nổi trên đường, các hố ga thu nước đặt trên đường Nguyễn Khuyến, miệng có lưới sắt bảo vệ thu nước theo ống dẫn xuống hầm. Khi nước mưa trên hệ thống mạng cống thoát nước đã rút, 3 máy bơm của dự án hầm với công suất 750 m3 nước/h sẽ hoạt động để bơm nước ra ngoài.

tp-n45.jpg
tp-n38.jpg
tp-n19.jpg

Miệng hố ga thu nước chính của hầm chứa nước ngập được đặt trước cổng trường THCS Lý Thường Kiệt, đây cũng là khu vực trũng - ngập nặng nhất của tuyến phố này.

tp-n40.jpg
tp-n27.jpg
tp-n25.jpg

Hệ thống tủ điều khiển vận hành hầm chứa nước, trong đó có hệ thống điều khiển hoạt động của 3 máy bơm được đặt nổi trên vỉa hè.

img-0610.jpg

Ông Kiều Văn Hiếu (bảo vệ trường Lý Thường Kiệt) chia sẻ: "Từ khi có bể ngầm, tình trạng ngập úng giảm tới 90%. Trước đây, mưa một chút là phố đã chìm trong nước, đi lại rất khổ. Giờ thì khác rồi, nước dềnh lên là rút ngay chỉ sau khoảng 15 phút".

tp-n36.jpg

Đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết bể ngầm đã giúp xóa sổ điểm đen ngập úng tại phố Nguyễn Khuyến với các trận mưa dưới 70 mm/2 giờ. Ngay cả với những trận mưa cực lớn (từ 180-300 mm), dù phố vẫn có thể bị dềnh nước nhưng thời gian ngập đã giảm tới 70% nhờ hệ thống máy bơm hoạt động hết công suất.

Trọng Tài
