Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Quán bia ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Rạng sáng 7/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán bia trên đường Trần Hữu Dực (phường Từ Liêm, TP. Hà Nội) đã thiêu rụi nhiều tài sản.

chay-1.jpg
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: HM

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng 0h40 ngày 7/2, tại quán bia trên đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Sau thời gian triển khai chữa cháy, ngọn lửa được dập tắt. Tại hiện trường, diện tích khu vực xảy ra hỏa hoạn khoảng 20 m2.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản gồm vật dụng tại khu vực bếp và đang được thống kê.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thanh Hà
#Hỏa hoạn quán bia Hà Nội #Chữa cháy và cứu hộ #Thiệt hại tài sản #Nguyên nhân vụ cháy #An ninh trật tự đô thị

Xem thêm

Cùng chuyên mục