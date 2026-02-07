Quán bia ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng

TPO - Rạng sáng 7/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán bia trên đường Trần Hữu Dực (phường Từ Liêm, TP. Hà Nội) đã thiêu rụi nhiều tài sản.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: HM

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng 0h40 ngày 7/2, tại quán bia trên đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Sau thời gian triển khai chữa cháy, ngọn lửa được dập tắt. Tại hiện trường, diện tích khu vực xảy ra hỏa hoạn khoảng 20 m2.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản gồm vật dụng tại khu vực bếp và đang được thống kê.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.