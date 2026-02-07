Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuổi trẻ Phú Thọ mang Tết ấm đến những người khó khăn

TPO - Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trao hàng trăm suất quà Tết đến người nghèo, người già neo đơn, học sinh và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn Thanh niên xã Yên Lập phối hợp với các đơn vị trao quà cho người nghèo.

Tại xã Yên Lập, Đoàn Thanh niên xã đã phối hợp với Ban Thanh niên – Ban Phụ nữ Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức trao 100 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng, dành tặng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, góp phần giúp bà con đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

Đoàn xã Lập Thạch trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Đông ấm 2025 – Xuân tình nguyện 2026”, Đoàn Thanh niên xã Lập Thạch phối hợp với Hội Nông dân xã cùng các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức thăm hỏi, trao tặng 70 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người già neo đơn.

Hưởng ứng Chương trình “Xuân tình nguyện năm 2026”, Đoàn xã Chí Đám đã đến thăm, trao tặng những phần quà ý nghĩa cho 8 em thiếu nhi khuyết tật đặc biệt đang sinh sống trên địa bàn xã, kịp thời động viên các em và gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn Trường Đại học Hùng Vương trao quà cho sinh viên.

Cùng với đó, thực hiện chương trình công tác năm học 2025 – 2026 và Chương trình “Tình nguyện mùa đông”, Đoàn Trường Đại học Hùng Vương đã trao tặng hơn 300 phần quà, hỗ trợ chuyến xe Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có điều kiện trở về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết cổ truyền.

Những hoạt động thiết thực, giàu tính nhân văn của tuổi trẻ Phú Thọ không chỉ thể hiện vai trò xung kích, trách nhiệm xã hội của tổ chức Đoàn, mà còn góp phần lan tỏa truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, mang đến một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình cho nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh.

