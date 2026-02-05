Điều kiện xét chọn danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026

TPO - Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chính thức khởi động chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 với nhiều đổi mới. Đáng chú ý, chương trình năm nay thay đổi về điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

Ngày 5/2, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khởi động Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026.

Đối tượng được xét trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 là các doanh nhân trẻ, tuổi không quá 35 (sinh từ năm 1991 trở lại đây), đang giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các doanh nghiệp đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có thành tích xuất sắc trong khởi nghiệp, quản lý điều hành doanh nghiệp và phát triển cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn của chương trình năm nay là việc bỏ điều kiện doanh nghiệp phải thành lập và hoạt động không quá 10 năm.

Theo Ban Tổ chức, điều chỉnh này xuất phát từ thực tế khởi nghiệp hiện nay, khi ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn khởi nghiệp thông qua việc mua lại doanh nghiệp, tiếp quản doanh nghiệp gia đình, hoặc tái cấu trúc những mô hình cũ để mở ra lĩnh vực kinh doanh mới. Việc điều chỉnh tiêu chí là bước đi cần thiết để chương trình tiệm cận sát hơn với thực tiễn phát triển của thế hệ doanh nhân trẻ.

Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống tiêu chí theo hướng lấy cá nhân doanh nhân làm trung tâm.

Bên cạnh các chỉ số về hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, chương trình đặc biệt chú trọng đánh giá vai trò thực chất của người trẻ trong quá trình lãnh đạo, quản lý và điều hành. Những tiêu chí liên quan đến năng lực quản trị, mức độ đóng góp cá nhân, tinh thần trách nhiệm xã hội, sự minh bạch và cam kết phát triển bền vững được đưa vào đánh giá một cách rõ ràng hơn.

Trường hợp cá nhân là người kế nghiệp hoặc tiếp quản doanh nghiệp, phải chứng minh được rằng kể từ khi tiếp quản (giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt trong doanh nghiệp) đã mở ra được lĩnh vực kinh doanh mới hoặc đem lại sự phát triển cho doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp chỉ được đề cử 1 cá nhân đại diện tham gia Chương trình trong mỗi kỳ bình chọn.

Lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2024

Anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, công tác tìm kiếm và giới thiệu ứng viên tham gia Chương trình năm nay được gắn với chỉ tiêu cụ thể đối với các Hội Doanh nhân trẻ địa phương, đơn vị trực thuộc.

Đây là bước đổi mới quan trọng nhằm phát huy vai trò của hệ thống Hội trong việc phát hiện, bồi dưỡng và đồng hành cùng doanh nhân trẻ khởi nghiệp trên khắp cả nước.

Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc tiếp tục được triển khai nhằm góp phần hiện thực hóa những định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.

Theo kế hoạch, Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đến hết ngày 10/3/2026.