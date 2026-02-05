Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Shipper cô đơn nhất Trung Quốc

Tú Oanh

TPO - Thanh niên 24 tuổi được gọi là shipper cô đơn nhất Trung Quốc, vì một mình đảm nhận vị trí giao hàng tại một huyện hẻo lánh ở Tây Tạng.

SCMP đưa tin Huang Kaihong (24 tuổi) làm công việc giao hàng tại Medog, huyện thuộc thành phố Nyingchi của Tây Tạng, Trung Quốc.

Vùng đất này nằm nép mình dưới chân dãy Himalaya, là nơi sinh sống của chưa đến 15.000 cư dân. Đây là địa phương cuối cùng của Trung Quốc được kết nối với thế giới bên ngoài bằng giao thông đường bộ.

h1.jpg
h2.jpg
Anh Huang là người giao hàng hiếm hoi ở Medog.

Vào tháng 8/2024, dịch vụ giao đồ ăn Taobao Shangou của Alibaba chính thức có mặt tại Medog. Thông qua sự giới thiệu của bạn bè, Huang trở thành người giao hàng toàn thời gian duy nhất của huyện này. Đó là lý do anh có biệt danh “shipper cô đơn nhất Trung Quốc”.

Huang cho biết anh sinh ra tại tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, nhưng từ lâu bị cuốn hút bởi cảnh sắc của Tây Tạng. Do đó, anh quyết định sinh sống lâu dài tại đây.

Với sự hỗ trợ của quản lý trạm giao hàng tại thành phố Nyingchi, Huang tìm đến hơn 300 cơ sở kinh doanh địa phương ở Medog để quảng bá dịch vụ và thiết lập thực đơn của họ trên nền tảng. Anh được xem như “huyết mạch”, giúp kết nối cộng đồng Medog.

Phương tiện đi lại của nam thanh niên là xe máy. Mỗi ngày, anh giao được tối đa 200 đơn hàng. Theo thống kê, shipper tại các thành phố hạng nhất của Trung Quốc thường chỉ tiếp nhận 40-60 đơn hàng/ngày, kiếm được 4-8 nhân dân tệ (0,6-1 USD)/đơn.

Anh Huang kể mùa mưa kéo dài cùng những con đường núi gồ ghề khiến công việc giao hàng của anh gặp nhiều khó khăn. Anh cũng cần nhiều thời gian và tiền bạc hơn để bảo dưỡng xe.

Bất chấp hoàn cảnh, Huang vẫn yêu thích công việc của mình, vì giúp anh cảm nhận được sự tự do.

“Tôi thích cảm giác gió thổi trên đường. Số tiền kiếm được từ mỗi đơn hàng cũng khiến tôi giữ vững lập trường”, anh chia sẻ.

Vào thời gian rảnh, Huang khám phá địa điểm tham quan đẹp như thác nước và những ngọn núi phủ tuyết.

Huang cũng tự nhận đã quen với cô đơn. Anh mô tả đó là thứ sinh ra đã có.

Do quy mô hoạt động còn nhỏ, Huang không chỉ giao hàng mà còn đảm nhận công việc giám sát trạm giao hàng, quản lý hoạt động kinh doanh và đôi khi đứng ra hòa giải tranh chấp địa phương. Anh không tiết lộ mức thu nhập tháng cụ thể.

Sau gần hai năm làm việc, Huang trở thành gương mặt quen thuộc với các tiểu thương kinh doanh đồ ăn tại Medog. Họ chào đón sự có mặt của Huang cũng như ứng dụng giao hàng mà anh đang làm việc. Một chủ quán ăn cho biết doanh số bán hàng hằng ngày tăng khoảng 30%.

Hiện tại, Huang không còn một mình giao hàng nữa. Trạm có thêm một shipper bán thời gian để hỗ trợ anh.

3.jpg
4.jpg
Huang yêu thích công việc của mình, dù tồn tại khó khăn, nó giúp anh có thu nhập tốt và sự tự do.

Huang tiết lộ sẽ chuyển đến định cư tại Đại Lý, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc - nổi tiếng với khí hậu ôn hòa như mùa xuân quanh năm.

Câu chuyện của Huang cùng các bài đăng liên quan thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc. Hầu hết cư dân mạng để lại những lời tốt đẹp cho Huang: “Huang là chàng trai trẻ chăm chỉ và có năng lực. Cậu ấy không thể nghỉ ngơi, bởi sẽ có nhiều người phải nhịn đói”, “Thành công của cậu ấy nằm ở việc làm chủ một lĩnh vực. Câu chuyện này có thể truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ tìm kiếm cơ hội ở những vùng xa xôi”, "Đây là công việc tốt cho anh ấy. Nó giống như độc quyền vậy", "Sự cô đơn này đồng nghĩa với giàu có. Anh ấy không phải cạnh tranh với ai"...

Tú Oanh
#Shipper cô đơn nhất Trung Quốc #shipper #giao hàng #Tây Tạng #Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục