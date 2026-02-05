Đoàn Thanh niên Chính phủ và Tỉnh Đoàn Ninh Bình ký kết phối hợp hoạt động

TPO - Đoàn Thanh niên Chính phủ và Tỉnh Đoàn Ninh Bình vừa ký kết kế hoạch phối hợp, thể hiện quyết tâm trong việc đồng hành cùng tuổi trẻ cả nước, thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Ngày 5/2, anh Bùi Hoàng Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ và anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Chính phủ và Tỉnh Đoàn Ninh Bình.

Lễ ký kết giữa Đoàn Thanh niên Chính phủ và Tỉnh Đoàn Ninh Bình. Ảnh: BTC

Hai bên phối hợp tổ chức, triển khai nhiều chương trình, hoạt động về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trong đó, có chương trình ra quân Tháng Thanh niên năm 2026.

Dự kiến, chương trình ra quân Tháng Thanh niên năm 2026 sẽ diễn ra tại xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, với nhiều nội dung, như: phát động Tháng Thanh niên; triển khai các công trình, phần việc thanh niên; trao tặng nguồn lực an sinh xã hội; khởi công, gắn biển các công trình thanh niên; chăm lo, hỗ trợ cho thiếu nhi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong ngày 5/2, đoàn công tác của Tỉnh Đoàn Ninh Bình và Đoàn Thanh niên Chính phủ đã tiến hành khảo sát công tác chuẩn bị chương trình ra quân Tháng Thanh niên năm 2026 tại xã Yên Mô.

Anh Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ phát biểu tại chương trình.

Anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình phát biểu tại chương trình.

Việc ký kết Kế hoạch phối hợp là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của Tỉnh Đoàn Ninh Bình và Đoàn Thanh niên Chính phủ trong việc đồng hành cùng tuổi trẻ cả nước, thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026). Qua đó, hai đơn vị cùng hướng đến khơi dậy tinh thần cống hiến, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn phát triển mới.