Mỗi trường học phải có ít nhất một dự án phục vụ cộng đồng

TPO - Nhấn mạnh tại Hội nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa qua, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN đề nghị các cấp bộ Hội cần đổi mới phương thức quản trị theo tinh thần “3 dễ, 3 rõ, 3 đo”. Đặc biệt, mỗi trường học cần thực hiện hiệu quả “đặt hàng” của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc xây dựng các dự án cộng đồng có kết quả cụ thể.

Ngày 6/2, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 6 khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra với sự tham dự của anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tiến Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội SVVN, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN TP Hà Nội.

Chủ trì hội nghị có anh Lâm Tùng – Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội SVVN, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển SVVN; anh Nguyễn Đức Nguyên - Phó Trưởng Ban Công tác Thanh Thiếu nhi, Phó Chủ tịch Hội SVVN.

Hội nghị Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Quản trị hiện đại: Làm việc theo KPI, đo lường tác động

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết ghi nhận công tác Hội và phong trào sinh viên trong học kỳ I, năm học 2025 - 2026 có sự sáng tạo, linh hoạt, thích ứng nhanh trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực đang nỗ lực đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Phương thức và hình thức tổ chức các hoạt động ngày càng đa dạng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, thu hút, thích ứng nhanh với đông đảo hội viên, sinh viên tham gia, nhận được nhiều đánh giá, ghi nhận tích cực từ cộng đồng và xã hội.

Anh Triết nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã mở ra một kỷ nguyên mới của đất nước với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ mới mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân,…phải đồng sức, đồng lòng, đoàn kết cùng chung tay thực hiện để đất nước cất cánh. Hội Sinh viên Việt Nam phải góp sức mình, tham gia hành động vì mục tiêu chung của đất nước. Công tác điều hành, triển khai các chương trình, hoạt động cần theo hướng khoa học và hiện đại gắn với tinh thần “3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo” (dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm; rõ mục tiêu - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn; đo đầu vào - đo đầu ra - đo tác động).

Theo anh Triết, phương thức này đồng nghĩa với việc điều hành theo KPI, theo giải pháp hiện đại, và sinh viên phải là lực lượng xung kích thiết kế các chương trình này.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Về nội dung tình nguyện vì cộng đồng, anh Triết lưu ý điều phối nhịp nhàng giữa Tháng Thanh niên và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Mùa hè xanh phải là một cấu phần quan trọng trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Năm nay, hoạt động tình nguyện sẽ tập trung vào 248 xã, phường, đặc khu biên giới, đồng thời mở rộng không gian tình nguyện tại chỗ.

Đặc biệt, anh Triết yêu cầu các cấp bộ Hội quán triệt, cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Mỗi trường học có một dự án phục vụ cộng đồng và mang lại kết quả cụ thể.

Tổ chức Hội phải đóng vai trò điều phối, đồng hành để các dự án tình nguyện thực sự ý nghĩa, thu hút đông đảo sinh viên tham gia; để mỗi dự án không chỉ mang lại lợi ích cho địa phương còn phải là môi trường sinh viên rèn luyện.

“Công tác tình nguyện phải đảm bảo được ba nội dung là được người, được việc và được tổ chức. Thông qua các chương trình tình nguyện, chúng ta mới phát hiện được những nhân tố tích cực, vượt trội trong khả năng tổ chức để bổ sung cho đội ngũ Ban Chấp hành, Ban Thư ký tổ chức Hội và xa hơn là phát triển Đảng. Đây là nhịp quan trọng để sinh viên trưởng thành, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, xử lý tình huống và chịu đựng gian khổ", anh Triết chia sẻ.

Anh Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị, trong thời gian tới, các đơn vị tập trung đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, cụ thể hóa Nghị quyết 57 với các nhóm ngành mũi nhọn. Anh Triết kỳ vọng sinh viên là lực lượng đi đầu trong việc tăng số lượng bài báo khoa học, sáng kiến và hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp từ đổi mới sáng tạo.

Anh Lâm Tùng và anh Nguyễn Đức Nguyên chủ trì hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Chuyên nghiệp hóa dự án tình nguyện

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã đóng góp những ý kiến tâm huyết nhằm đổi mới công tác Hội và phong trào sinh viên, đặc biệt là nâng cao tính hiệu quả, bền vững cho chiến dịch Mùa hè xanh và chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2026.

Từ thực tiễn tại Thủ đô, chị Vũ Thị Minh Hằng - Phó Chủ tịch thường trực Hội SVVN TP Hà Nội kiến nghị, cần chuyên nghiệp hóa các công trình phần việc. Thay vì triển khai dàn trải, mỗi trường đại học nên xây dựng các dự án tình nguyện chuyên sâu dựa trên thế mạnh chuyên môn như: chuyển giao công nghệ, dự án nước sạch hay xây dựng hạ tầng.

“Để tạo ra giá trị bền vững, Hội cần thúc đẩy các biên bản hợp tác, kết nghĩa dài hạn (từ 2 - 5 năm) giữa các trường đại học với từng địa phương. Điều này giúp các hoạt động tình nguyện thực sự giải quyết được bài toán phát triển của địa phương theo từng giai đoạn”, chị Hằng nói.

Chị Vũ Thị Minh Hằng phát biểu kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Cùng kiến nghị về chiến dịch Mùa hè xanh tại các vùng biên giới, chị Nguyễn Bích Ngọc - Chủ tịch Hội SVVN trường ĐH Dân lập Phương Đông đề xuất, không dừng lại ở việc dạy máy tính cơ bản, cần tập trung trang bị kỹ năng an toàn thông tin, nhận diện lừa đảo trực tuyến cho người dân. Cần thành lập các tổ kỹ thuật số thanh niên để hỗ trợ địa phương quảng bá du lịch, nông sản qua các nội dung số ngắn (clip, video) và xây dựng thương hiệu số cho nông dân. Chú trọng tập huấn kỹ năng sinh tồn và trang bị bảo hiểm cho các tình nguyện viên khi hoạt động tại các địa bàn khó khăn, hải đảo.

Anh Huỳnh Tấn Đạt phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Là tiếng nói từ các tổ chức Hội ngoài nước, anh Huỳnh Tấn Đạt - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc mong muốn T.Ư Hội sớm thông tin về các chiến dịch tình nguyện để du học sinh chủ động sắp xếp thời gian tham gia khi về nước.

Theo anh Đạt, du học sinh có thể đóng góp hiệu quả vào chương trình Tiếp sức mùa thi thông qua các chuỗi tư vấn trực tuyến về bí kíp ôn thi, kinh nghiệm săn học bổng và các chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Đây là nguồn lực tri thức quan trọng, giúp tân sinh viên có cái nhìn rộng mở hơn về con đường học tập trong tương lai. Anh Đạt đề xuất duy trì các hoạt động thiện nguyện thường niên, bài bản để gắn kết sinh viên ngoài nước với các hoạt động an sinh xã hội tại quê hương.

Tại Hội nghị đã diễn sinh hoạt chuyên đề “Một số giải pháp của tổ chức Hội nhằm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng trong sinh viên”.

Anh Lâm Tùng trao đổi nội dung sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: Xuân Tùng