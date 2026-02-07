Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn' năm 2026: Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng từ đoàn viên thanh niên

Xuân Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có văn bản đề nghị các tỉnh, thành Đoàn và cơ quan báo chí tập trung triển khai các nội dung quan trọng nhằm chuẩn bị cho Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" năm 2026; trong đó, nhấn mạnh việc tiếp nhận câu hỏi và ý kiến đóng góp của tuổi trẻ trong và ngoài nước.

Mở cổng tiếp nhận câu hỏi trực tuyến

Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" năm 2026 với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” sẽ diễn ra ngày 5/3/2026.

Để chuẩn bị tốt cho Diễn đàn, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và cơ quan báo chí thuộc T.Ư Đoàn tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của diễn đàn trên các phương tiện thông tin đại chúng và không gian mạng.

tienphong-diendan.jpg

Vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia đặt câu hỏi, bày tỏ nguyện vọng qua website doithoai.doanthanhnien.vn. Cổng tiếp nhận câu hỏi được mở từ thời điểm này cho đến khi kết thúc diễn đàn.

Triển khai bảng hỏi khảo sát xã hội học, lấy ý kiến của đoàn viên, thanh niên về các nội dung liên quan đến Diễn đàn; tổ chức để cán bộ đoàn các cấp, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia khảo sát tại địa chỉ: 263.org.vn/doithoai2026. Thời gian thực hiện khảo sát từ ngày 4/2 đến ngày 12/2/2026.

tienphong-khaosat.jpg

Lan tỏa thông điệp "Tuổi trẻ tiên phong trong kỷ nguyên mới"

Hướng tới diễn đàn, T.Ư Đoàn khuyến khích các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên xây dựng các video clip ngắn, các thông điệp gắn với chủ đề "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới". Các sản phẩm truyền thông này sẽ được đăng tải rộng rãi trên các kênh thông tin của Đoàn bắt đầu từ ngày 27/2 đến thời điểm tổ chức diễn đàn.

Đề xuất những gương mặt đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, những cá nhân có câu chuyện truyền cảm hứng, có những hiến kế hay cho tổ chức Đoàn và có mong muốn đặt câu hỏi trực tiếp tại các điểm cầu trực tuyến.

Đối với các cơ quan báo chí thuộc T.Ư Đoàn, Ban Bí thư T.Ư Đoàn yêu cầu tăng cường tuyến tin, bài phản ánh không khí chuẩn bị, các gương người trẻ tiêu biểu và những sáng kiến tham gia hiến kế cho Đoàn. Các báo điện tử sẽ đặt banner dẫn đường link đến website đối thoại tại trang chủ để độc giả thuận tiện theo dõi và tương tác.

Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" là hoạt động thường niên nhằm tạo điều kiện để đoàn viên, thanh thiếu nhi bày tỏ nguyện vọng, suy nghĩ, đóng góp ý kiến, sáng kiến của mình cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Cung cấp thông tin, chia sẻ, định hướng hoạt động cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ; các chương trình, hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.

Xuân Tùng
#Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Ban Bí thư T.Ư Đoàn #T.Ư Đoàn #Diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn #Tiếng nói tuổi trẻ #hành động của đoàn #đặt câu hỏi #nguyện vọng #đoàn viên #thanh thiếu niên #tuổi trẻ Việt Nam #kỷ nguyên mới

Xem thêm

Cùng chuyên mục