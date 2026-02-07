Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn' năm 2026: Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng từ đoàn viên thanh niên

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có văn bản đề nghị các tỉnh, thành Đoàn và cơ quan báo chí tập trung triển khai các nội dung quan trọng nhằm chuẩn bị cho Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" năm 2026; trong đó, nhấn mạnh việc tiếp nhận câu hỏi và ý kiến đóng góp của tuổi trẻ trong và ngoài nước.

Mở cổng tiếp nhận câu hỏi trực tuyến

Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" năm 2026 với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” sẽ diễn ra ngày 5/3/2026.

Để chuẩn bị tốt cho Diễn đàn, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và cơ quan báo chí thuộc T.Ư Đoàn tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của diễn đàn trên các phương tiện thông tin đại chúng và không gian mạng.

Vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia đặt câu hỏi, bày tỏ nguyện vọng qua website doithoai.doanthanhnien.vn. Cổng tiếp nhận câu hỏi được mở từ thời điểm này cho đến khi kết thúc diễn đàn.

Triển khai bảng hỏi khảo sát xã hội học, lấy ý kiến của đoàn viên, thanh niên về các nội dung liên quan đến Diễn đàn; tổ chức để cán bộ đoàn các cấp, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia khảo sát tại địa chỉ: 263.org.vn/doithoai2026. Thời gian thực hiện khảo sát từ ngày 4/2 đến ngày 12/2/2026.

Lan tỏa thông điệp "Tuổi trẻ tiên phong trong kỷ nguyên mới"

Hướng tới diễn đàn, T.Ư Đoàn khuyến khích các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên xây dựng các video clip ngắn, các thông điệp gắn với chủ đề "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới". Các sản phẩm truyền thông này sẽ được đăng tải rộng rãi trên các kênh thông tin của Đoàn bắt đầu từ ngày 27/2 đến thời điểm tổ chức diễn đàn.

Đề xuất những gương mặt đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, những cá nhân có câu chuyện truyền cảm hứng, có những hiến kế hay cho tổ chức Đoàn và có mong muốn đặt câu hỏi trực tiếp tại các điểm cầu trực tuyến.

Đối với các cơ quan báo chí thuộc T.Ư Đoàn, Ban Bí thư T.Ư Đoàn yêu cầu tăng cường tuyến tin, bài phản ánh không khí chuẩn bị, các gương người trẻ tiêu biểu và những sáng kiến tham gia hiến kế cho Đoàn. Các báo điện tử sẽ đặt banner dẫn đường link đến website đối thoại tại trang chủ để độc giả thuận tiện theo dõi và tương tác.