Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thực hiện '4 không' để chống lãng phí thời gian

TPO - Trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần thực hiện “4 không” để chống lãng phí thời gian: Không lãng phí một ngày; không chậm trễ trong một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để bị động trong cả năm.

Đổi mới trong tư duy, cách nghĩ, cách làm

Sáng 7/2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng nêu rõ, Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp với tinh thần xuyên suốt: “Biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả”, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Như Ý)

Đặc biệt, theo Thủ tướng, lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội XIV ban hành Chương trình hành động - bước đột phá nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội với mục tiêu phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số; không ngừng cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân hướng đến thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm; đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chương trình hành động đã lượng hóa, cụ thể hoá và thể hiện sinh động, rõ ràng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bằng những nhiệm vụ, đề án, dự án cụ thể. Trong đó, nêu rõ 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, đặc biệt 3 phụ lục là điểm nhấn, thể hiện rõ các chỉ tiêu chủ yếu của cả nước (30 chỉ tiêu), các ngành, lĩnh vực, địa phương (38 chỉ tiêu) và 272 nhiệm vụ, đề án, dự án, công trình quan trọng, chiến lược giai đoạn 2026-2030, mang tính “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái” (như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị, nhà máy điện hạt nhân, sân bay, bến cảng lớn, cơ sở dữ liệu quốc gia, nhà máy sản xuất chip…).

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Như Ý)

Chương trình hành động thể hiện sự đổi mới trong tư duy, cách nghĩ, cách làm; lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mọi hoạt động đều hướng đến Nhân dân; đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả cụ thể”; lấy hiệu quả thực thi, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Phương châm thực hiện nhiệm vụ, công việc là chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, chuyển từ “nhận thức” thành “hành động”, khắc phục triệt để tình trạng “nói nhiều, làm ít”, “nói hay, làm dở”, “nói không đi đôi với làm”; góp phần chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức, xa rời Nhân dân, xa rời thực tiễn.

Vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó chủ động, tích cực sửa đổi

Dành thời gian nói về 12 nội dung cốt lõi của chương trình hành động, Thủ tướng nhấn mạnh, cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước; xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hoá, con người Việt Nam…

Để thực hiện hiệu quả chương trình hành động, Thủ tướng nêu rõ, tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động, khẩn trương xây dựng ngay các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; phân công nhiệm vụ bảo đảm “6 rõ”. Kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc; đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm việc báo cáo và đề xuất, kiến nghị cụ thể cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề mới phát sinh vượt thẩm quyền.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Như Ý)

Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn đời sống xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật trên tất cả các lĩnh vực. Thể chế hóa đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết chuyên đề chiến lược của Bộ Chính trị, tháo gỡ điểm nghẽn, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Kiên quyết không để khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật gây ách tắc, cản trở sự phát triển và ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tinh thần được Thủ tướng nhấn mạnh là “vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó chủ động, tích cực sửa đổi” theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền thì báo cáo kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách thí điểm đối với những vấn đề mới phát sinh chưa có quy định, hoặc có quy định nhưng thực tế đã vượt qua so với quy định.

Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ đề nghị tập trung xây dựng hệ thống quản lý nhà nước, quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, phục vụ và kiến tạo phát triển từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở. Chú trọng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Bảo đảm sự quản lý thống nhất của Trung ương, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của địa phương với tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Quản trị phải khoa học, thông minh gắn với chuyển đổi số theo tinh thần “Trung ương làm gương, địa phương noi theo”.