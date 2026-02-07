Toàn văn Nghị quyết và Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

TPO - Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết và Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa công bố toàn văn Nghị quyết và Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Báo Tiền Phong xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết và Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (xem tại đây).

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (xem tại đây).

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (xem tại đây).

Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (xem tại đây).

Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam (xem tại đây).

Phụ lục 4 về đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 (xem tại đây).

Phụ lục 5 về Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV (xem tại đây).