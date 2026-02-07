Tàu Cảnh sát biển sẽ đưa người dân Lý Sơn về quê đón Tết nếu thời tiết xấu

TPO - Nếu thời tiết diễn biến xấu trong dịp giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tàu khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại không thể hoạt động, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ phương tiện đưa người dân đặc khu Lý Sơn về quê sum họp cùng gia đình.

Ngày 7/2 trao đổi với PV, ông Nguyễn Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng phương án đưa người dân đặc khu Lý Sơn về nhà đón Tết trong điều kiện thời tiết diễn biến xấu.

Theo đó, nếu thời tiết trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 diễn biến xấu, tàu khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại không thể ra khơi, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ đề nghị Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ tàu đưa người dân đặc khu Lý Sơn về nhà đón Tết cùng gia đình.

Trong trường hợp này, tỉnh Quảng Ngãi sẽ bố trí phương tiện vận chuyển hành khách từ cảng Sa Kỳ đến vị trí tàu Cảnh sát biển neo đậu.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi theo dõi tình hình thời tiết để chủ động các phương án đưa người dân đặc khu về nhà đón Tết cùng gia đình.

Nếu thời tiết xấu, tàu Cảnh sát biển sẽ hỗ trợ đưa người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) về quê đón Tết.

Cùng với đó, UBND đặc khu Lý Sơn chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện đảm bảo các điều kiện về an toàn kỹ thuật để kịp thời vận chuyển hành khách từ nơi neo tàu của tàu Cảnh sát biển vào bờ được an toàn.

Đặc khu Lý Sơn có khoảng 24.000 dân, nằm cách đất liền khoảng 17 hải lý. Trong điều kiện thời tiết bình thường, người dân và du khách được vận chuyển bằng tàu siêu tốc từ cảng Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại. Tuy nhiên, vào mùa mưa bão, thời tiết diễn biến xấu sóng to gió lớn, tuyến tàu khách này phải tạm dừng hoạt động. Có nhiều thời điểm, tàu chở khách phải tạm dừng hoạt động từ 5 - 7 ngày.

Hiện nay, trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn có 4 tàu khách đang hoạt động với tổng số 595 ghế, năng lực vận chuyển tối đa của cả 2 chiều đạt khoảng 6.000 lượt khách mỗi ngày.