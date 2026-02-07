Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tàu Cảnh sát biển sẽ đưa người dân Lý Sơn về quê đón Tết nếu thời tiết xấu

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nếu thời tiết diễn biến xấu trong dịp giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tàu khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại không thể hoạt động, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ phương tiện đưa người dân đặc khu Lý Sơn về quê sum họp cùng gia đình.

Ngày 7/2 trao đổi với PV, ông Nguyễn Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng phương án đưa người dân đặc khu Lý Sơn về nhà đón Tết trong điều kiện thời tiết diễn biến xấu.

Theo đó, nếu thời tiết trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 diễn biến xấu, tàu khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại không thể ra khơi, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ đề nghị Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ tàu đưa người dân đặc khu Lý Sơn về nhà đón Tết cùng gia đình.

Trong trường hợp này, tỉnh Quảng Ngãi sẽ bố trí phương tiện vận chuyển hành khách từ cảng Sa Kỳ đến vị trí tàu Cảnh sát biển neo đậu.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi theo dõi tình hình thời tiết để chủ động các phương án đưa người dân đặc khu về nhà đón Tết cùng gia đình.

b5097d81e99567cb3e84.jpg
Nếu thời tiết xấu, tàu Cảnh sát biển sẽ hỗ trợ đưa người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) về quê đón Tết.

Cùng với đó, UBND đặc khu Lý Sơn chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện đảm bảo các điều kiện về an toàn kỹ thuật để kịp thời vận chuyển hành khách từ nơi neo tàu của tàu Cảnh sát biển vào bờ được an toàn.

Đặc khu Lý Sơn có khoảng 24.000 dân, nằm cách đất liền khoảng 17 hải lý. Trong điều kiện thời tiết bình thường, người dân và du khách được vận chuyển bằng tàu siêu tốc từ cảng Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại. Tuy nhiên, vào mùa mưa bão, thời tiết diễn biến xấu sóng to gió lớn, tuyến tàu khách này phải tạm dừng hoạt động. Có nhiều thời điểm, tàu chở khách phải tạm dừng hoạt động từ 5 - 7 ngày.

Hiện nay, trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn có 4 tàu khách đang hoạt động với tổng số 595 ghế, năng lực vận chuyển tối đa của cả 2 chiều đạt khoảng 6.000 lượt khách mỗi ngày.

Nguyễn Ngọc
#An toàn vận chuyển dịp Tết #Hỗ trợ phương tiện khi thời tiết xấu #Vận chuyển người dân Lý Sơn #Quy trình ứng phó thời tiết xấu #Tác động của thời tiết đến giao thông #Chương trình đón Tết tại đặc khu Lý Sơn #Vai trò của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển #Chuẩn bị phương án ứng phó mưa bão #Tình hình hoạt động tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn #Ảnh hưởng của thời tiết đến du lịch và vận tải

Xem thêm

Cùng chuyên mục