Xã hội

Những ngày nhộn nhịp ở thủ phủ cam Cao Phong

Viết Hà

TPO - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, vùng cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) khoác lên mình sắc vàng rực rỡ. Trên các triền đồi, những vườn cam chín mọng bước vào vụ thu hoạch cao điểm, sẵn sàng cung ứng cho thị trường Tết với sản lượng dồi dào, chất lượng ổn định và giá bán tương đối thuận lợi cho người trồng.

tp-1.jpg
Những ngày này, trong tiết trời xuân ấm áp﻿, sương mù giăng phủ trên các triền đồi Cao Phong, người trồng cam nhộn nhịp thu hái những quả cam chín mọng, vỏ bóng, sắc vàng tươi, tỏa hương thơm dịu nhẹ.
tp-3.jpg
Cam sau khi thu hoạch được phân loại, đóng thùng ngay tại vườn để kịp thời vận chuyển đi các tỉnh, thành phố, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán﻿.
tp-6.jpg
Anh Bùi Việt Bách (xã Cao Phong), người có gần 20 héc ta cam đang vụ thu hoạch cung ứng thị trường Tết, dí dỏm chia sẻ: "Người dân khắp nơi vui đón Tết, đón xuân, còn các chủ vườn cam vẫn bận bịu, căng mình chăm sóc, thu hoạch. Nhưng đây là một sự bận bịu hạnh phúc”.
tp-7.jpg
tp-2.jpg
Vừa đi thăm vườn cam có tuổi đời hơn 20 năm, anh Bách cho biết, trồng cam là nghề vất vả, nếu không cẩn thận sẽ đi hết vốn liếng. Các hộ trồng cam đã áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật trong xử lý, cải tạo đất an toàn, tăng tuổi thọ cho cây cam.
tp-10.jpg
“Người dân chúng tôi cảm ơn chính quyền địa phương đã tổ chức các lớp tập huấn, mời chuyên gia nghiên cứu, chuyển giao cho bà con những giải pháp kỹ thuật﻿, công nghệ trong phát triển cây cam. Khi nắm vững quy trình kỹ thuật, việc trồng cam không còn là trở ngại. Đến nay, cây cam đã mang lại những ‘trái ngọt’, trở thành nghề sản xuất ổn định, bền vững cho người dân. Đặc biệt, vào vụ cam Tết, giá cam cao nên bà con ai nấy đều phấn khởi, hạnh phúc”, anh Bách chia sẻ.
tp-11.jpg
Theo Phòng Kinh tế xã Cao Phong, vụ cam năm nay toàn huyện có khoảng hơn 1.800 ha cam các loại, sản lượng ước đạt trên 30.000 tấn. Nhờ thời tiết tương đối thuận lợi, ít sâu bệnh, chất lượng cam đồng đều, mẫu mã đẹp hơn so với một số năm trước. Đặc biệt, cam lòng vàng sản phẩm chủ lực của địa phương được người tiêu dùng ưa chuộng, phù hợp làm quà biếu Tết﻿.
tp-9.jpg
tp-8.jpg
Giá cam Cao Phong thời điểm cận Tết dao động từ 30.000 - 35.000 đồng/kg, tùy loại và chất lượng. Với những vườn cam đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, giá bán có thể cao hơn. Mức giá này được đánh giá là khá ổn định, giúp người trồng cam có lãi trong bối cảnh chi phí phân bón, nhân công những năm gần đây tăng cao.
tp-5.jpg
Hiện nay, người dân Cao Phong trồng nhiều giống cam như cam Canh, cam lòng vàng, cam ruột đỏ, cam Valencia (V2), cam Xã Đoài.
tp-14.jpg
Chị Bùi Thị Hoài, tiểu thương﻿ chuyên cung cấp cam Cao Phong đi các tỉnh, thành phố trên cả nước cho biết, vào vụ Tết, cam thường được giá.
tp-13.jpg
tp-15.jpg
“Cam Cao Phong có vị ngọt thanh, không chua gắt nên được người tiêu dùng khắp cả nước ưa chuộng”, chị Hoài chia sẻ.
tp-4.jpg
Theo chị Hoài, bên cạnh kênh tiêu thụ truyền thống, nhiều hộ dân và tiểu thương đã chủ động mở rộng bán hàng qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội﻿ và chuỗi cửa hàng nông sản sạch. Nhờ đó, cam Cao Phong tiếp cận được nhiều khách hàng tại các đô thị lớn trên cả nước. Một số vườn cam còn kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm, đón khách tham quan, chụp ảnh và mua cam trực tiếp tại vườn trong những ngày cận Tết.

Chị Hoàng Thị Phương Lan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Phong, chia sẻ, cam Cao Phong là một trong những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ, đã được cơ quan chức năng cấp chỉ dẫn địa lý và xây dựng thương hiệu trong nhiều năm qua. Dịp Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm tiêu thụ mạnh nhất trong năm mà còn là “thước đo” uy tín của thương hiệu cam Cao Phong trên thị trường. Những vườn cam vàng rực giữa mùa xuân không chỉ mang lại thu nhập cho người dân mà còn góp phần tạo nên không khí Tết rộn ràng nơi cửa ngõ Tây Bắc.

Viết Hà
