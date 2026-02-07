Những ngày nhộn nhịp ở thủ phủ cam Cao Phong

Chị Hoàng Thị Phương Lan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Phong, chia sẻ, cam Cao Phong là một trong những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ, đã được cơ quan chức năng cấp chỉ dẫn địa lý và xây dựng thương hiệu trong nhiều năm qua. Dịp Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm tiêu thụ mạnh nhất trong năm mà còn là “thước đo” uy tín của thương hiệu cam Cao Phong trên thị trường. Những vườn cam vàng rực giữa mùa xuân không chỉ mang lại thu nhập cho người dân mà còn góp phần tạo nên không khí Tết rộn ràng nơi cửa ngõ Tây Bắc.