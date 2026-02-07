Những ngày nhộn nhịp ở thủ phủ cam Cao Phong

TPO - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, vùng cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) khoác lên mình sắc vàng rực rỡ. Trên các triền đồi, những vườn cam chín mọng bước vào vụ thu hoạch cao điểm, sẵn sàng cung ứng cho thị trường Tết với sản lượng dồi dào, chất lượng ổn định và giá bán tương đối thuận lợi cho người trồng.
Vừa đi thăm vườn cam có tuổi đời hơn 20 năm, anh Bách cho biết, trồng cam là nghề vất vả, nếu không cẩn thận sẽ đi hết vốn liếng. Các hộ trồng cam đã áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật trong xử lý, cải tạo đất an toàn, tăng tuổi thọ cho cây cam.
Giá cam Cao Phong thời điểm cận Tết dao động từ 30.000 - 35.000 đồng/kg, tùy loại và chất lượng. Với những vườn cam đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, giá bán có thể cao hơn. Mức giá này được đánh giá là khá ổn định, giúp người trồng cam có lãi trong bối cảnh chi phí phân bón, nhân công những năm gần đây tăng cao.
“Cam Cao Phong có vị ngọt thanh, không chua gắt nên được người tiêu dùng khắp cả nước ưa chuộng”, chị Hoài chia sẻ.
Chị Hoàng Thị Phương Lan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Phong, chia sẻ, cam Cao Phong là một trong những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ, đã được cơ quan chức năng cấp chỉ dẫn địa lý và xây dựng thương hiệu trong nhiều năm qua. Dịp Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm tiêu thụ mạnh nhất trong năm mà còn là “thước đo” uy tín của thương hiệu cam Cao Phong trên thị trường. Những vườn cam vàng rực giữa mùa xuân không chỉ mang lại thu nhập cho người dân mà còn góp phần tạo nên không khí Tết rộn ràng nơi cửa ngõ Tây Bắc.