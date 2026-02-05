Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Google News

Về vùng lòng hồ Hòa Bình ngắm đào cổ thức giấc đón xuân

Viết Hà

TPO - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi sương núi còn bảng lảng trên những triền đồi vùng cao Đà Bắc (tỉnh Phú Thọ), các nhà vườn trồng đào cổ đã bước vào thời điểm bận rộn nhất trong năm. Từng gốc đào già nua, xù xì rêu phong được chăm chút tỉ mỉ, bung nở, mang mùa xuân xuống núi tỏa đi khắp nơi.

tp-2.jpg
Về xã vùng cao Đà Bắc những ngày cuối năm, cái lạnh như bớt đi nhờ sắc hồng phơn phớt của đào. Xen giữa màu xanh thẫm của núi rừng, những gốc đào cổ﻿ dáng thế đẹp mắt, thân cây sần sùi, được hun đúc qua thời gian, khí hậu và bàn tay cần mẫn con người.
tp-1.jpg
Theo người dân địa phương, đào cổ Đà Bắc được thương lái, người chơi đào ưa chuộng không chỉ bởi hoa đẹp, bền màu mà còn bởi dáng thế hoàn toàn tự nhiên. Cây đào sinh trưởng trên địa hình đồi núi﻿ dốc, không bị uốn ép cầu kỳ, tạo nên những thế độc, lạ như trực, huyền, long giáng, phụ tử…
tp-14.jpg
tp-15.jpg
Mỗi gốc đào là một “tác phẩm” riêng biệt, không trùng lặp, mang dấu ấn của núi rừng vùng cao.
tp-16.jpg
Điểm đặc biệt của đào cổ Đà Bắc còn nằm ở tuổi đời. Nhiều gốc đào đã gắn bó với đất này từ vài chục đến hàng trăm năm, thân cây xù xì, phủ rêu phong﻿, như lưu giữ trọn vẹn dấu vết của thời gian. Chính yếu tố ấy khiến giá trị mỗi cây đào không chỉ nằm ở hoa nở dịp Tết mà còn ở chiều sâu văn hóa và cảm xúc mà nó mang lại cho người chơi.
tp-12.jpg
tp-11.jpg
tp-10.jpg
tp-9.jpg
Hoa đào Đà Bắc thường có màu hồng phai đến hồng đậm, cánh dày, nở đều và bền. Nhờ khí hậu mát mẻ, biên độ nhiệt ngày đêm lớn, hoa có thể giữ sắc tươi trong thời gian dài, rất phù hợp để trưng bày trong suốt dịp Tết Nguyên đán. Với đồng bào dân tộc vùng cao, cây đào không chỉ là sản phẩm kinh tế mà còn là biểu tượng của mùa xuân, của sự no ấm và khát vọng vươn lên.
tp-3.jpg
Những ngày này, anh Trần Thanh Tú, chủ nhà vườn đào có tiếng của xã Đà Bắc chia sẻ, mỗi gốc đào đều được chăm sóc riêng biệt, đòi hỏi sự kiên nhẫn và kinh nghiệm lâu năm.
tp-8.jpg
Anh Trần Thanh Tú cho biết, nhờ thời tiết cuối năm nay tương đối thuận lợi, chất lượng hoa đào được đánh giá đẹp hơn so với các năm trước. Hiện vườn đào Thanh Tú có trên 100 gốc đào cổ thụ, giá bán dao động từ 2 – 10 triệu đồng/cây; riêng những gốc đào cổ dáng đẹp, tuổi đời cao có thể lên tới 20 – 30 triệu đồng/cây.
tp-6.jpg
"Vài năm trở lại đây, thị trường đào phai ngày càng sôi động. Tôi tập trung vào những gốc đào có giá từ 2 – 5 triệu đồng, được khách hàng ưa chuộng bởi dáng thế hài hòa, dễ trưng bày", anh Tú cho hay.
tp-5.jpg
Hiện nay, người dân Đà Bắc không bán đào ở các đô thị, các nhà vườn chủ động quảng bá sản phẩm qua mạng xã hội﻿ như Facebook, Zalo, TikTok… để tiếp cận khách hàng ở nhiều tỉnh, thành. Các đơn đều chốt qua mạng, chủ vườn sẽ cung cấp tận nhà.
tp-17.jpg
Bên cạnh đó, dịch vụ cho thuê đào chơi Tết cũng phát triển, với mức giá từ 1 – 5 triệu đồng/cây, bao gồm vận chuyển và chăm sóc, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Theo lãnh đạo xã Đà Bắc, toàn xã có hơn 20 nhà vườn trồng đào quy mô lớn, tổng diện tích trên 5 héc ta, với khoảng 5.000 gốc đào các loại. Trồng và kinh doanh đào Tết không còn mang tính thời vụ đơn thuần mà đã trở thành hướng phát triển kinh tế mũi nhọn, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân địa phương.

Viết Hà
#đào cổ #Đà Bắc #xuân #vườn đào #hoa đào #Tết Nguyên đán #Tết cổ truyền #xuân Bính Ngọ

Xem thêm

Cùng chuyên mục