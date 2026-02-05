Về vùng lòng hồ Hòa Bình ngắm đào cổ thức giấc đón xuân

TPO - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi sương núi còn bảng lảng trên những triền đồi vùng cao Đà Bắc (tỉnh Phú Thọ), các nhà vườn trồng đào cổ đã bước vào thời điểm bận rộn nhất trong năm. Từng gốc đào già nua, xù xì rêu phong được chăm chút tỉ mỉ, bung nở, mang mùa xuân xuống núi tỏa đi khắp nơi.
Mỗi gốc đào là một “tác phẩm” riêng biệt, không trùng lặp, mang dấu ấn của núi rừng vùng cao.
Hoa đào Đà Bắc thường có màu hồng phai đến hồng đậm, cánh dày, nở đều và bền. Nhờ khí hậu mát mẻ, biên độ nhiệt ngày đêm lớn, hoa có thể giữ sắc tươi trong thời gian dài, rất phù hợp để trưng bày trong suốt dịp Tết Nguyên đán. Với đồng bào dân tộc vùng cao, cây đào không chỉ là sản phẩm kinh tế mà còn là biểu tượng của mùa xuân, của sự no ấm và khát vọng vươn lên.
Theo lãnh đạo xã Đà Bắc, toàn xã có hơn 20 nhà vườn trồng đào quy mô lớn, tổng diện tích trên 5 héc ta, với khoảng 5.000 gốc đào các loại. Trồng và kinh doanh đào Tết không còn mang tính thời vụ đơn thuần mà đã trở thành hướng phát triển kinh tế mũi nhọn, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân địa phương.