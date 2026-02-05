Về vùng lòng hồ Hòa Bình ngắm đào cổ thức giấc đón xuân

TPO - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi sương núi còn bảng lảng trên những triền đồi vùng cao Đà Bắc (tỉnh Phú Thọ), các nhà vườn trồng đào cổ đã bước vào thời điểm bận rộn nhất trong năm. Từng gốc đào già nua, xù xì rêu phong được chăm chút tỉ mỉ, bung nở, mang mùa xuân xuống núi tỏa đi khắp nơi.