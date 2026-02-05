Độc đáo xăm hường xứ Huế

TPO - Xăm hường - trò chơi phổ biến ở chốn cung đình triều Nguyễn xưa, theo dòng chảy thời gian vẫn còn hiện diện trong đời sống người Huế hôm nay như một thú chơi tao nhã mỗi dịp Tết đến Xuân về.