Độc đáo xăm hường xứ Huế

TPO - Xăm hường - trò chơi phổ biến ở chốn cung đình triều Nguyễn xưa, theo dòng chảy thời gian vẫn còn hiện diện trong đời sống người Huế hôm nay như một thú chơi tao nhã mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Dù tuổi cao, ông Tố vẫn tự tay làm gần như toàn bộ công đoạn. Từ việc ra chợ tìm mua xương bò, phơi khô, cắt xẻ, mài nhẵn, đến khắc chữ, khắc hình và tô màu. Theo ông, để hoàn thiện một bộ xăm hường đạt chuẩn phải mất khoảng hai tuần.
Trong dòng chảy đời sống đương đại, trò chơi và nghề chế tác xăm hường còn lưu giữ như là một nét văn hóa đặc trưng của Huế, thể hiện tinh thần trọng học, đồng thời gắn với nếp sống thanh lịch. Việc gìn giữ trò chơi này không chỉ nhằm lưu lại một thú vui tao nhã ngày Tết, mà còn góp phần bảo tồn hồn cốt của Cố đô Huế - nơi những giá trị xưa vẫn được nâng niu bằng sự tâm huyết bền bỉ của những nghệ nhân chế tác xăm hường cuối cùng như ông Tố.