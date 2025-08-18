Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã Bát Tràng phát huy giá trị làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch

Thanh Hiếu
TPO - "Trong thời gian tới, xã Bát Tràng cần tiếp tục phát huy các giá trị làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch. Trong đó, cần gắn các tour, tuyến du lịch sông Hồng với du lịch làng nghề, sinh thái, trải nghiệm", Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết nói.

Ngày 18/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bát Tràng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra phiên chính thức.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết đánh giá cao những kết quả mà xã Bát Tràng đạt được trong thời gian qua. Ông Hoàng Trọng Quyết đề nghị thời gian tới, xã Bát Tràng tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khắc phục tình trạng ngại việc khó, né trách nhiệm trong điều hành, xử lý công việc.

Bên cạnh đó, xã cần tập trung phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 10,5-11% trở lên. Trong đó cần giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; đồng thời chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch, gắn các tour, tuyến du lịch sông Hồng, du lịch làng nghề, sinh thái, trải nghiệm...

bat-trang-bch6.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bát Tràng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Ánh Dương

Đại hội đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bát Tràng nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Văn Quyến được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bát Tràng nhiệm kỳ 2025-2030.

* Cũng trong ngày 18/8, Đảng bộ xã Trần Phú tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn đề nghị thời gian tới Đảng bộ xã Trần Phú tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, bảo đảm vận hành thông suốt trong bộ máy chính quyền...

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Trần Phú nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Nguyên Hùng được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Trần Phú.

tay-phuong-8.jpg
Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tây Phương nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Hương Giang

* Ngày 18/8, Đảng bộ xã Tây Phương cũng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đề nghị thời gian tới xã Tây Phương tận dụng thời cơ, đón đầu xu thế, tạo bước đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế, đặc biệt là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ.

Đại hội đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ; Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Minh Hồng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tây Phương nhiệm kỳ 2025-2030.

Thanh Hiếu
#Đại hội #Xã Bát Tràng #Xã Tây Phương #Du lịch #Làng nghề #phát triển kinh tế

