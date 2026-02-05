Sắc xuân trên mảnh đất anh hùng Ngã ba Đồng Lộc

Trao đổi với Báo Tiền Phong, ông Đặng Quốc Vũ – Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng cho biết, để phục vụ du khách dâng hương, tưởng niệm và du xuân, Ban Quản lý đã chú trọng chỉnh trang, tu bổ cảnh quan, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, xây dựng các tiểu cảnh trang nghiêm, giàu giá trị lịch sử, đồng thời tạo không khí chào đón mùa xuân mới. Cùng với đó, đơn vị chủ động bố trí viên chức, người lao động làm việc xuyên Tết nhằm đón tiếp, hướng dẫn du khách chu đáo, bảo đảm an toàn, trật tự. Dự kiến trong dịp Tết, khu di tích sẽ đón khoảng 15.000 - 20.000 lượt khách từ khắp các địa phương trong và ngoài tỉnh về dâng hương, tri ân.

