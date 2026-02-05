Sắc xuân trên mảnh đất anh hùng Ngã ba Đồng Lộc

TPO - Những ngày xuân cận Tết Nguyên đán, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc khoác lên mình sắc màu tươi mới, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ thiêng liêng của một "địa chỉ đỏ" lịch sử.
Để phục vụ nhu cầu vãn cảnh, du xuân của du khách trong những ngày đầu năm mới, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đã được chỉnh trang sạch đẹp. Đặc biệt không gian cảnh quan được chăm chút hài hòa giữa nét trang nghiêm của một “địa chỉ đỏ” và sắc xuân tươi mới.
Không gian Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc được chăm chút kỹ lưỡng, điểm tô sự tươi mới nhằm phục vụ du khách đến tri ân và tham quan tại khu di tích.
Tại mỗi vị trí trong khu di tích đều được bố trí các điểm trang trí nổi bật, hài hòa với không gian chung, tạo điều kiện thuận lợi để du khách dừng chân, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong hành trình về nguồn.
Trao đổi với Báo Tiền Phong, ông Đặng Quốc Vũ – Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng cho biết, để phục vụ du khách dâng hương, tưởng niệm và du xuân, Ban Quản lý đã chú trọng chỉnh trang, tu bổ cảnh quan, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, xây dựng các tiểu cảnh trang nghiêm, giàu giá trị lịch sử, đồng thời tạo không khí chào đón mùa xuân mới. Cùng với đó, đơn vị chủ động bố trí viên chức, người lao động làm việc xuyên Tết nhằm đón tiếp, hướng dẫn du khách chu đáo, bảo đảm an toàn, trật tự. Dự kiến trong dịp Tết, khu di tích sẽ đón khoảng 15.000 - 20.000 lượt khách từ khắp các địa phương trong và ngoài tỉnh về dâng hương, tri ân.