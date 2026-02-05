Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sắc xuân trên mảnh đất anh hùng Ngã ba Đồng Lộc

Hoài Nam

TPO - Những ngày xuân cận Tết Nguyên đán, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc khoác lên mình sắc màu tươi mới, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ thiêng liêng của một "địa chỉ đỏ" lịch sử.

anh-tri-an-34.jpg
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dòng người từ khắp mọi miền lại về Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) với lòng tri ân sâu sắc.
tp-anh-tri-an-9283.jpg
Trong kháng chiến chống Mỹ, Ngã ba Đồng Lộc là trọng điểm đánh phá ác liệt nhất, đặc biệt từ tháng 4 đến tháng 10/1968, khi không quân Mỹ tập trung mọi phương tiện chiến tranh trút xuống nơi đây gần 50.000 quả bom các loại. Trung bình mỗi mét vuông đất phải hứng chịu hàng tấn bom đạn.
tp-ueyeuek.jpg
Giữa mưa bom bão đạn, có thời điểm 1,6 vạn bộ đội và thanh niên xung phong bám trụ phá bom, mở đường. Nhiều anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, làm nên huyền thoại bất tử Đồng Lộc, tiêu biểu là sự hy sinh oanh liệt của 10 nữ thanh niên xung phong.
tp-dong-loc.jpg
tp-dong-loc-sj.jpg
Để phục vụ nhu cầu vãn cảnh, du xuân của du khách trong những ngày đầu năm mới, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đã được chỉnh trang sạch đẹp. Đặc biệt không gian cảnh quan được chăm chút hài hòa giữa nét trang nghiêm của một “địa chỉ đỏ” và sắc xuân tươi mới.
tp-938tsbj.jpg
Nhiều tiểu cảnh, điểm dừng chân được bố trí hợp lý, vừa tạo thuận lợi cho người dân, du khách thắp hương tưởng niệm, vừa là những góc đẹp để lưu giữ hình ảnh, kỷ niệm khi trở về mảnh đất anh hùng.
tp-anh-tri-an-2.jpg
tp-anhs.jpg
Không gian Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc được chăm chút kỹ lưỡng, điểm tô sự tươi mới nhằm phục vụ du khách đến tri ân và tham quan tại khu di tích.
tp-haooishdb.jpg
tp-hjshsjskal.jpg
Tại mỗi vị trí trong khu di tích đều được bố trí các điểm trang trí nổi bật, hài hòa với không gian chung, tạo điều kiện thuận lợi để du khách dừng chân, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong hành trình về nguồn.
tp-jshhslls.jpg
Sắc hoa dịu dàng điểm tô cho không gian lịch sử, khiến “địa chỉ đỏ” Ngã ba Đồng Lộc thêm ấm áp, gần gũi, nhưng vẫn giữ trọn vẻ thiêng liêng, trang nghiêm vốn có.
tp-sugjs.jpg
Du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc lặng lẽ về đây, thành kính dâng nén hương thơm tại khu mộ 10 nữ thanh niên xung phong, gửi gắm lòng tri ân sâu nặng.
tp-hsgshjiuej.jpg
Dịp này, Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc triển khai nhiều hoạt động chỉnh trang, tu bổ cảnh quan, tạo không gian trang nghiêm, sạch đẹp để đón du khách về dâng hương, tri ân và du xuân.

Trao đổi với Báo Tiền Phong, ông Đặng Quốc Vũ – Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng cho biết, để phục vụ du khách dâng hương, tưởng niệm và du xuân, Ban Quản lý đã chú trọng chỉnh trang, tu bổ cảnh quan, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, xây dựng các tiểu cảnh trang nghiêm, giàu giá trị lịch sử, đồng thời tạo không khí chào đón mùa xuân mới. Cùng với đó, đơn vị chủ động bố trí viên chức, người lao động làm việc xuyên Tết nhằm đón tiếp, hướng dẫn du khách chu đáo, bảo đảm an toàn, trật tự. Dự kiến trong dịp Tết, khu di tích sẽ đón khoảng 15.000 - 20.000 lượt khách từ khắp các địa phương trong và ngoài tỉnh về dâng hương, tri ân.

Hoài Nam
