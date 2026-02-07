Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Cháy quán cà phê ở Văn Phú, cột khói bốc nghi ngút

Thanh Hà
TPO - Gần trưa 7/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán cà phê nằm trong Khu đô thị Văn Phú (Hà Nội). Cột khói đen từ vụ cháy cuồn cuộn bốc lên khiến nhiều người hoảng hốt.

hien-truong-vu-chay-1312.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Thông tin ban đầu, vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng 10h45 cùng ngày tại quán cà phê nằm ở tầng 1 của ngôi nhà 4 tầng, số 195 đường Lacata, khu đô thị Văn Phú.

Ngọn lửa bùng phát nhanh chóng kèm khói bốc cao bao trùm toàn bộ khu vực. Nhận tin báo, Công an thành phố Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện chữa cháy đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn đám cháy. Bước đầu xác định diện tích đám cháy khoảng 20m2, và không có người bị nạn.

Anh Việt Anh - nhân chứng kể lại, ngọn lửa bùng phát tại tầng 1. Sau đó có tiếng nổ do vỡ cửa kính. Người bên trong ngôi nhà cũng nhanh chóng thoát nạn ra ngoài.

hien-truong-vu-chay-1-6542.jpg

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và làm rõ nguyên nhân.

Thanh Hà
#Cháy quán cà phê Văn Phú #Phản ứng của lực lượng cứu hỏa #Nguyên nhân vụ cháy #Thiệt hại tài sản #An toàn phòng cháy chữa cháy

