Cận Tết, dịch vụ dọn nhà quá tải, nhiều đội phải từ chối khách

TPO - Những ngày cận Tết, nhu cầu dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa của người dân tăng cao khiến dịch vụ dọn nhà trở nên đắt khách. Nhiều cơ sở, đội nhóm làm việc kín lịch, tất bật từ sáng đến tối muộn để kịp phục vụ nhu cầu làm mới không gian sống trước thềm năm mới.

Làm không kịp thở, nhiều đội phải từ chối khách

Những ngày cận Tết Bính Ngọ, nhiều gia đình ở Nghệ An bắt đầu tất bật dọn dẹp, sửa sang nhà cửa để đón Tết. Thay vì tự làm mọi việc như trước, không ít người lựa chọn thuê dịch vụ dọn nhà trọn gói. Nhu cầu tăng mạnh khiến các đội, nhóm cung cấp dịch vụ vệ sinh nhà cửa rơi vào tình trạng “cháy lịch”, làm không hết việc, thậm chí phải từ chối khách.

Chị Trần Thu Phương (48 tuổi, trú phường Vinh Lộc) cho biết, gia đình chị có nhà 3 tầng, những năm trước thường tự dọn nhưng năm nay công việc bận rộn nên quyết định thuê dịch vụ. “Tôi gọi 3 nơi thì đều được báo kín lịch, nơi sớm nhất cũng phải chờ 4 - 5 ngày. Cuối cùng, tôi phải đặt trước gần một tuần mới có người đến làm”, chị Phương nói.

Nhu cầu dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa đón Tết tăng cao.

Không chỉ các hộ gia đình, nhiều cửa hàng, văn phòng, quán ăn cũng tranh thủ thuê dịch vụ vệ sinh tổng thể cuối năm để kịp chỉnh trang không gian, đón khách dịp Tết. Điều này càng khiến nhu cầu tăng cao, trong khi lực lượng lao động lại có hạn.

Chị Nguyễn Hiền Lương (40 tuổi, chủ một đội dịch vụ dọn nhà ở xã Lam Thành), cho biết, đội của chị có 3 người, làm việc quanh năm. Tuy nhiên từ tháng 10 Âm lịch, đặc biệt là đầu tháng Chạp đến nay, điện thoại của chị gần như không lúc nào ngớt chuông. “Ngày thường mỗi ngày chỉ nhận 1 - 2 nhà, nhưng cận Tết có ngày 5 - 6 nhà gọi đặt lịch. Nhân lực chỉ có chừng đó người, nên chúng tôi phải sắp xếp ưu tiên theo lịch đặt trước, nhiều khách gọi muộn đành xin hẹn sau Tết”, chị Lương chia sẻ.

Đội của chị Lương dọn nhà cho khách.

Từ chỗ đi làm thuê, nay chị Lương đã đứng ra tổ chức đội nhóm riêng. Công việc chủ yếu là vệ sinh tổng thể nhà ở: lau trần, quạt, cửa kính, sàn nhà, nhà vệ sinh, bếp, thậm chí giặt rèm, sofa theo yêu cầu. “Mấy ngày cao điểm, chị em đi từ 6 giờ sáng, có hôm tới 8 - 9 giờ tối mới xong việc. Ai cũng mệt nhưng phải cố vì khách chờ”, chị Lương cho hay.

Nghề “ăn nên làm ra”

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở nhiều địa phương khác trong tỉnh như Diễn Châu, Hưng Nguyên… Anh Đình Thành (46 tuổi, chủ một đội dịch vụ dọn nhà ở xã Diễn Châu) cho hay: "Đội của tôi có 5 người, làm liên tục từ đầu tháng 11 Âm lịch đến nay. Từ ngày 15 - 28 tháng Chạp, chúng tôi phải tăng ca, làm xuyên trưa, xuyên đêm. Nếu nhận đủ tất cả cuộc gọi thì phải có thêm gấp đôi nhân lực mới xuể".

Không chỉ các hộ gia đình, nhiều cơ quan, văn phòng,... cũng tranh thủ thuê dịch vụ vệ sinh tổng thể cuối năm.

Không chỉ “cháy lịch”, giá dịch vụ dịp cận Tết cũng nhích lên so với ngày thường. Theo anh Thành, nếu ngày thường, giá dọn nhà trọn gói dao động từ 1,2 - 2,5 triệu đồng tùy diện tích và mức độ bẩn, thì cận Tết có thể tăng thêm 10 - 30%. Với những căn nhà lớn, nhiều đồ đạc hoặc cần vệ sinh kỹ, mức giá có thể cao hơn nữa. Dù vậy, nhiều khách hàng vẫn chấp nhận vì “có tiền cũng chưa chắc thuê được người”.

Lý giải việc dịch vụ dọn nhà ngày càng “đắt khách”, nhiều người cho rằng nhịp sống hiện đại khiến quỹ thời gian của các gia đình ngày càng eo hẹp. Cuối năm, ai cũng bận rộn tổng kết công việc, mua sắm Tết, lo cho con cái nên việc dành vài ngày để tổng vệ sinh nhà cửa trở nên khó khăn. Thuê dịch vụ vừa tiết kiệm thời gian, vừa đỡ mệt, nhất là với những căn nhà cao tầng, nhiều đồ đạc.

Cận Tết, những người làm dịch vụ dọn nhà phải tăng ca, làm xuyên trưa, xuyên đêm.

Anh Lê Văn Long (37 tuổi, trú xã Đông Lộc) chia sẻ: “Nhà tôi có bố mẹ già, tự leo trèo lau trần, lau cửa rất nguy hiểm. Thuê dịch vụ họ có đồ nghề, làm nhanh gọn, mình chỉ việc kiểm tra lại. Tốn thêm chút tiền nhưng yên tâm hơn”.

Tuy nhiên, thời điểm cận Tết, nhu cầu cao, xuất hiện không ít nhóm làm tự phát, thiếu kinh nghiệm, dễ dẫn đến tình trạng làm ẩu, làm hỏng đồ đạc hoặc phát sinh chi phí ngoài thỏa thuận. Người dân nên chọn các đơn vị uy tín, có thông tin rõ ràng, thỏa thuận cụ thể về giá cả, hạng mục công việc trước khi làm.

Các đội dọn nhà thường dao động từ 3 - 5 người.

Cận Tết, khi mọi gia đình đều muốn nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ để đón năm mới, dịch vụ dọn nhà vì thế trở thành một trong những ngành nghề “ăn nên làm ra” nhất thời điểm này.