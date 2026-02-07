Đại tướng Phan Văn Giang: Tự chủ, tự lực, tự cường trong phát triển công nghiệp quốc phòng

TPO - Ngày 7/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trình bày chuyên đề “Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội XIV”.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng đã xác định những chủ trương chiến lược có tính đột phá, khẳng định quyết tâm khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong kỷ nguyên vươn mình, xây dựng đất nước phồn vinh thịnh vượng, trong đó lĩnh vực quốc phòng bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới.

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc là then chốt

Nêu một số thông tin về tình hình thế giới, khu vực, trong nước tác động đến quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh rằng, sau 40 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế, niềm tin của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề quan trọng cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cùng với những quyết sách chiến lược đang mở ra cơ hội lịch sử, bước ngoặt cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới, trong đó có sự phát triển về nguồn nhân lực, nghệ thuật và khoa học công nghệ của quân sự quốc phòng…

Đại tướng Phan Văn Giang. (Ảnh: Như Ý).

Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, từ truyền thống lịch sử của dân tộc, dựng nước phải đi đôi với giữ nước, thượng sách giữ nước phải khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc. Đó là tư tưởng, nghệ thuật quân sự độc đáo, là bài học lịch sử, là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc ta.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng đã bàn thảo kỹ lưỡng quyết định những chủ trương chiến lược về quốc phòng với tư duy nhận thức mới.

Thứ nhất, về mục tiêu quốc phòng bảo vệ Tổ quốc, Đại hội XIV xác định bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, kiên định bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ thành quả cách mạng, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Giữ gìn phát huy giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước. Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh chế độ, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh dữ liệu, an ninh mạng. Tăng cường quốc phòng toàn dân, phòng thủ chủ động, ngăn ngừa, đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị từ bên trong; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững và củng cố môi trường hòa bình để xây dựng phát triển đất nước.

“Đây là quan điểm, chủ trương thể hiện sâu sắc sự phát triển tư duy mới của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, là định hướng chiến lược để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới”, Bộ trưởng Phan Văn Giang nói.

Về nhiệm vụ quốc phòng, Đại hội XIV xác định tăng cường quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân là nòng cốt, nhưng có bước phát triển, khẳng định tăng cường quốc phòng an ninh và đẩy mạnh đối ngoại hội nhập quốc tế là trọng yếu thường xuyên.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; xây dựng khu vực phòng thủ chủ động, vững chắc; xây dựng quy hoạch tổng thể thế trận quốc phòng gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại của đất nước cũng như từng khu vực, từng địa phương phù hợp với địa giới hành chính mới và các hình thái chiến tranh, các phương thức tác chiến mới hiện đại. Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, phương án để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng nêu, Đại hội XIV cũng xác định tăng cường tiềm lực sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao khả năng huy động đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống quốc phòng. Xây dựng tiềm lực quốc phòng tiếp tục phải xây dựng đồng bộ thống nhất các tiềm lực: chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, quân sự. Xây dựng các tiềm lực phải bắt đầu từ xây dựng thế trận quân sự dựa vào nhân dân, lấy xây dựng thế trận lòng dân vững chắc là then chốt.

Tự chủ, tự lực, tự cường trong phát triển công nghiệp quốc phòng

Về xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, theo Đại tướng Phan Văn Giang, đây là chủ trương lớn, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đại hội XIII xác định đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc; phấn đấu năm 2030 xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tuy nhiên, Đại hội XIV khẳng định xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Như vậy Đảng đã xác định sớm 5 năm so với Đại hội XIII đã đề ra.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Như Ý)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, cần quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và chỉ đạo của Tổng Bí thư - Bí thư Quân ủy Trung ương về "2 kiên định; 2 đẩy mạnh; 2 ngăn ngừa"; "5 vững"; "Mục tiêu quyết tâm nghiên cứu sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến hiện đại".

Khẳng định, hơn 80 năm qua, quân đội luôn thực hiện tốt 3 chức năng: đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ, cần làm rõ hơn trong giai đoạn này.

Về đội quân chiến đấu: Quân đội nhân dân phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Tổ chức tinh, gọn, mạnh, có cơ cấu đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần lực lượng, giữa lực lượng thường trực và dự bị động viên; sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đồng bộ với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; tổ chức triển khai thành lập ba trường thiếu sinh quân ở ba vùng Bắc, Trung, Nam.

"Thực hiện quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh "người trước súng sau", từ năm 2017 quân đội đã thực hiện phương châm chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị, nhất là các loại vũ khí trang bị hiện đại, chất lượng các loại hình diễn tập; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là nhân tố có tính quyết định để xây dựng quân đội hiện đại", Bộ trưởng Phan Văn Giang nói.

Về đội quân công tác: Quân đội nhân dân luôn là lực lượng nòng cốt tham gia công tác vận động quần chúng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Quân đội đã xác định, "hãy đến với nhân dân khi dân cần", không để khi dân cần, dân yêu cầu quân đội mới có mặt. Với an ninh phi truyền thống, luôn cùng mọi tổ chức và nhân dân không chỉ phòng chống, khắc phục hậu quả, mà còn cùng các thành phần, các lực lượng xây mới nhiều công trình, đáp ứng nhu cầu cấp thiết và lâu dài của nhân dân sau mỗi trận bão lũ, thiên tai xảy ra.

Về đội quân lao động và sản xuất: Các tập đoàn, các binh đoàn, các đoàn, khu kinh tế quốc phòng phát huy vai trò phát triển kinh tế xã hội nói chung ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các công trình trọng điểm, xây dựng các bản làng thành phên dậu vững chắc, góp phần củng cố thế trận quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc.

Về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, Đại hội XIV tiếp tục xác định xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp trên các vùng miền và trên biển. Các tổ chốt chiến đấu, các hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo và các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, đồn trạm biên phòng, nâng cao sức mạnh thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ.

Về xây dựng công nghiệp quốc phòng, theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, Đại hội XIV xác định đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại. Cùng với tiếp tục khẳng định tính lưỡng dụng, hiện đại trong Văn kiện Đại hội XIII, Đại hội XIV bổ sung các thành tố tự chủ, tự lực, tự cường trong phát triển công nghiệp quốc phòng nhằm phát huy nội lực, tiến tới tự chủ chiến lược trong suốt quá trình từ nghiên cứu đến sản xuất và phát triển, không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm chất lượng ngày càng cao, chuyển từ cơ bản là mua sắm sang tự chủ, tự sản xuất, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, theo Đại tướng Phan Văn Giang, Đại hội XIV xác định đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; tích cực tham gia hiệu quả các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, khắc phục hậu quả chiến tranh. Tiếp tục đẩy mạnh theo phương châm chủ động, linh hoạt, thực chất, hiệu quả, toàn diện cả song phương và đa phương, là một trong những trụ cột đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước, đối ngoại của nhân dân.

"Chỉ một nội dung triển lãm công nghiệp quốc phòng quốc tế cũng tạo điều kiện cho chúng ta nâng cao hiệu quả phát triển công nghiệp quốc phòng và nâng cao vị thế uy tín của quân đội và đất nước", Bộ trưởng Phan Văn Giang nói.