Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương: Tăng trưởng 10% trở lên để tránh nguy cơ tụt hậu

TPO - Theo Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, tại Đại hội XIV, Đảng xác định mục tiêu, yêu cầu phải đạt được tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên. Điều này thể hiện yêu cầu rất cao để cất cánh, phát triển, tránh nguy cơ tụt hậu, tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình.

Sáng 7/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày Chuyên đề "Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030".

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị. (Ảnh: Như Ý)

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Đại hội XIV đề ra 5 nhóm quan điểm chỉ đạo trong xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, trong đó có nhiều nội dung mới.

Cụ thể, lần đầu tiên có quan điểm mới "lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước" và nêu yêu cầu về tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển. Bảo vệ môi trường được coi là nhiệm vụ trung tâm cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế đã được nâng tầm trở thành trọng yếu, thường xuyên.

Cùng với đó, nhiều quan điểm mới đã được xác định, chỉ rõ: Phát huy sức mạnh văn hóa, con người thành nguồn lực nội sinh và động lực mạnh mẽ cho sự phát triển; Xác lập mô hình tăng trưởng mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực chính và phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất; phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước; hoàn thiện thể chế phát triển gắn với thực hiện đồng bộ 4 chuyển đổi (chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh phát triển lực lượng sản xuất mới).

Phát huy sức mạnh, trí tuệ, bản lĩnh của con người Việt Nam; kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; chủ động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa... gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế... bảo đảm và bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh, mục tiêu chung được Nghị quyết Đại hội XIV đề ra rất toàn diện, hướng đến thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong đó có các thành tố trọng tâm là: Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; Phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; Cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; Tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể được cấu trúc thành 3 nhóm: Kinh tế (14 mục tiêu, chỉ tiêu); Xã hội (6 mục tiêu, chỉ tiêu); Môi trường (5 mục tiêu, chỉ tiêu).

Các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đặt ra ở mức rất cao, khó khăn, thách thức, nhưng thể hiện khát vọng phát triển rất lớn và yêu cầu khách quan, là thước đo bằng bản lĩnh, ý chí, khát vọng của dân tộc, phải có quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, tư duy vững chắc, biến khát vọng thành hành động, biến quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể.

"Từ các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được Đại hội XIV xác định như trong nghị quyết cho thấy đây đều là những mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra ở mức rất cao, khó khăn, thách thức. Nhưng thể hiện khát vọng phát triển rất lớn, là yêu cầu khách quan, là thước đo bản lĩnh, ý chí và khát vọng của dân tộc", Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương dẫn chứng chỉ tiêu tăng trưởng GDP và cho biết trong 40 năm đổi mới, Việt Nam chưa có giai đoạn nào đạt được tốc độ tăng trưởng GDP ở mức từ 10% trở lên. Nhưng tại Đại hội lần này, Đảng xác định mục tiêu, yêu cầu phải đạt được tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên là rất cao, rất thách thức. "Điều này thể hiện yêu cầu rất cao để Việt Nam tránh nguy cơ tụt hậu, tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình để cất cánh, phát triển", ông Nghị nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết, để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển, Đại hội XIV đã đề ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược, đồng thời có Chương trình hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ có thể triển khai thực hiện ngay.

Trong đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tập trung xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững, trong đó thể chế chính trị là then chốt, thể chế kinh tế là trung tâm và các thể chế khác phải đồng bộ. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đại, hội nhập quốc tế. Phát triển các thành phần, khu vực kinh tế. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính…