Xã hội

Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho thiếu tá công an hy sinh khi bắt ‘cát tặc’

Hương Chi
TPO - Thiếu tá Lê Thanh Hải - nguyên Phó trưởng Công an xã Thạnh Hội, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ, nay là phường Tân Khánh, TPHCM hy sinh khi bắt “cát tặc” trên sông Đồng Nai, được cấp Bằng Tổ quốc ghi công.

Ngày 7/2, Công an TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Lê Thanh Hải. Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Phó Giám đốc Công an TPHCM, chủ trì buổi lễ.

bd-1.jpg
Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Lê Thanh Hải.
tp-bd-2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM và phường Tân Khánh thắp hương viếng liệt sĩ Lê Thanh Hải.

Trước đó, đêm 10/8/2020, nhóm đối tượng tổ chức bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn qua xã Thạnh Hội, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ.

Lúc này, tổ tuần tra của Công an xã Thạnh Hội gồm Thiếu tá Lê Thanh Hải (sinh năm 1985) - Phó trưởng Công an xã, làm tổ trưởng cùng ba dân quân thường trực của xã, phát hiện, điều khiển xuồng máy áp sát ghe để kiểm tra.

Thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã hút cát trên ghe xuống nước để làm chìm, đồng thời nhảy xuống sông tẩu thoát. Do lượng cát đổ xuống nước khá nhiều nên đã tạo thành vùng nước xoáy mạnh, kéo chìm xuồng máy của tổ tuần tra.

image.jpg
Vị trí nơi xảy ra vụ việc Ảnh: tư liệu
image-1.jpg
Chiếc ghe hút cát Ảnh: tư liệu

Bị nước cuốn bất ngờ, ba dân quân may mắn bơi được vào bờ, riêng Phó trưởng Công an xã Thạnh Hội Lê Thanh Hải bị đuối nước và hy sinh.

Cơ quan CSĐT sau đó đã bắt giữ khẩn cấp các đối tượng để điều tra về hành vi giết người và nhóm này bị kết án từ 8 đến 14 năm tù.

Hương Chi
