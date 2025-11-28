Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Lính cứu hỏa hy sinh trước ngày cưới khiến cộng đồng mạng xót xa

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đám cưới sẽ diễn ra nhưng chàng lính cứu hỏa đã phải "gác lại hạnh phúc" của mình với bạn gái yêu 10 năm.

Ngày 26/11/2025, tại cụm chung cư Wang Fuk Court, quận Đại Bộ, Hong Kong (Trung Quốc) xảy ra vụ cháy lớn, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Trong số đó, nam lính cứu hỏa Ho Wai-ho (37 tuổi) đã hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, khiến cả cộng đồng xót xa.

Theo giới chức Hong Kong, Ho Wai-ho đã làm việc ở sở cứu hỏa được 9 năm. Trước khi gia nhập đơn vị cứu hỏa, anh từng là cảnh sát đặc nhiệm sân bay.

linhcuuhoa1-546.jpg
Cộng đồng mạng đau xót trước sự ra đi của Ho Wai-ho. Ảnh: Sundaykiss

Vào khoảng 15h ngày 26/11, Ho Wai-ho được điều động đến khu Wang Fuk Court để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ. Tuy nhiên, khoảng 15h30, anh mất liên lạc. Đến 16h, đồng đội phát hiện anh ngã gục tại khu vực trống gần chung cư. Mặc dù lập tức được đưa vào bệnh viện, nhưng đến 16h45, anh đã tử vong.

Sự hy sinh của anh khiến đồng nghiệp và gia đình vô cùng đau xót. Các đồng đội chia sẻ trên mạng xã hội: “Ca trực cuối cùng đã kết thúc, kiếp sau gặp lại”. Lãnh đạo Cục Cứu hỏa và Bộ An ninh Hong Kong đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình.

Điều khiến công chúng đau lòng hơn cả là Ho Wai-ho và bạn gái đã yêu nhau 10 năm, dự định tổ chức đám cưới vào tháng tới. Trang cá nhân của bạn gái hầu hết đều là ảnh chụp chung với Ho Wai-ho, ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào của hai người.

cuuhoa-547.jpg
Chuyện tình dang dở khiến cộng đồng mạng đau xót. Ảnh: Sundaykiss

Năm 2023, Ho Wai-ho từng đăng ảnh trong bộ đồng phục cứu hỏa, ôm chặt bạn gái kèm lời nhắn: “Cảm ơn em, dù em thấy phiền thì cũng phải nghe thêm 100 lần điều này: anh yêu em. Hãy luôn mỉm cười thật tươi!”.

Cộng đồng mạng gửi lời chia buồn bên dưới bài đăng. Nhiều người gọi Ho là người hùng, đồng thời chia sẻ nỗi mất mát với bạn gái của anh, mong cô sớm vượt qua nỗi đau.

Sở cứu hỏa Hong Kong cho biết tính đến chiều 27/11, ít nhất 65 người đã thiệt mạng do vụ cháy, cùng 70 người bị thương, trong đó có 10 lính cứu hỏa.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/linh-cuu-hoa-hy-sinh-truoc-ngay-cuoi-khien-cong-dong-mang-xot-xa-2467246.html

VietNamNet
#cứu hỏa #lính cứu hỏa #cháy ở Hong Kong #cháy chung cư #Wang Fuk Court #lính cứu hỏa Ho Wai-ho #cứu hộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục