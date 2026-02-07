Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Tái hiện Tết chiến sĩ Điện Biên - Xuân 1954

Hà Hằng
TPO - Ngày 7/2, tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình “Tết chiến sĩ Điện Biên - Xuân 1954” tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tri ân các chiến sĩ Điện Biên và bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ.

Chương trình tái hiện không gian đón Tết của bộ đội và Nhân dân phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 theo phong cách dã chiến, mộc mạc.

Nhiều hiện vật, mô hình, như: Xe đạp thồ, hòm đạn, bi đông, lán trại, cùng bánh chưng, hoa đào, lương thực hậu phương… được bố trí sinh động, giúp người tham quan cảm nhận không khí Tết giản dị nhưng lạc quan của các chiến sĩ năm xưa.

z7510366574252-b2033556c7b3549fe8a13fea1af1cf25.jpg
Các cựu chiến binh ôn lại kỷ niệm đón Tết trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Điểm nhấn là hoạt động gói bánh chưng, bánh gù của đồng bào Thái với sự tham gia của bộ đội, dân công và các dân tộc địa phương, trưng bày lương thực, thực phẩm phục vụ chiến dịch và nấu bánh trên bếp Hoàng Cầm tái hiện đời sống chiến đấu gian khổ nhưng sáng tạo của quân dân ta.

Chương trình thu hút đông đảo cựu chiến binh, học sinh, sinh viên, thanh niên và du khách trong và ngoài tỉnh tham gia trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử. Qua các hoạt động tương tác, nhiều bạn trẻ có cơ hội tiếp cận sinh động với ký ức Điện Biên Phủ, hiểu rõ hơn về sự hy sinh, tinh thần đoàn kết quân - dân, từ đó bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm gìn giữ hòa bình hôm nay.

Bên cạnh đó, không gian trải nghiệm, chụp ảnh được thiết kế kết hợp bối cảnh lịch sử năm 1954 với không khí đón Tết 2026, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, thu hút Nhân dân và du khách đến với Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Dưới đây là một số hình ảnh tại chương trình:

z7510366304981-8fd982c2f9b027e0420f83f90930c12f.jpg
Không gian trưng bày những hiện vật của các chiến sĩ năm xưa.
z7510366306234-e4dcc426369cd5175f94b71de4ee22db.jpg
Hoạt động gói bánh chưng thu hút sự tham gia của nhiều người.
z7510366309287-b205ebdedeedc972ba08bc168a052f56.jpg
z7510366289407-2d2dd3e6cf2b749a32ecead3131ba8ea.jpg
Đông đảo cựu chiến binh, học sinh, sinh viên, thanh niên và du khách trong và ngoài tỉnh tham gia trải nghiệm
Hà Hằng
