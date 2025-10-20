QUẢNG NGÃI: Biển động do bão số 12, đảo Bé Lý Sơn dự trữ 1 tấn gạo phòng bị cô lập

TPO - Do ảnh hưởng của bão Fengshen (bão số 12), tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ – Lý Sơn phải tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Người dân đặc khu Lý Sơn đã chủ động dự trữ hàng hóa, lương thực ứng phó biển động kéo dài.

Ngày 20/10, Ban Quản lý cảng Sa Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 12, thời tiết xấu và để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, từ hôm nay, tuyến vận tải hành khách đường biển Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại đã tạm dừng hoạt động.

Do ảnh hưởng của bão bão số 12, sáng n20/10, vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi có gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8; độ cao sóng 2,5- 3,5m, biển động mạnh. Các tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, từ hôm nay, tuyến vận tải hành khách đường biển Sa Kỳ - Lý Sơn tạm dừng hoạt động.

Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy cho biết, hiện nay, toàn đặc khu có 37 tàu với 458 thuyền viên còn hoạt động trên biển. Trong đó vùng biển Hoàng Sa có 7 tàu/74 thuyền viên (2 tàu đang chạy vào bờ), vùng biển Trường Sa có 29 tàu/376 thuyền viên, và phía nam có 1 tàu/8 thuyền viên. Tất cả các tàu thuyền này đều đã nhận được thông tin về cơn bão số 12.

Theo ông Huy, trước nguy cơ biển động kéo dài, chính quyền đã khuyến cáo người dân chủ động tích trữ lương thực và các mặt hàng thiết yếu. Các cửa hàng, tiệm tạp hóa trên đảo cũng được vận động tăng cường dự trữ, đảm bảo đủ nguồn cung cho nhu cầu sinh hoạt ít nhất trong vòng một tháng.

Riêng tại đảo Bé, chính quyền địa phương đã chuẩn bị sẵn 1 tấn gạo để kịp thời hỗ trợ người dân nếu bị cô lập dài ngày. Hiện nguồn hàng thiết yếu trên đảo vẫn ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu hụt.

Lực lượng BĐBP Quảng Ngãi kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu, tránh trú bão.

“UBND đặc khu Lý Sơn cũng đã chỉ đạo các cơ quan thường xuyên kiểm tra thị trường, đảm bảo không xảy ra hiện tượng đầu cơ, tăng giá. Nhờ có sự chủ động và phương tiện vận tải hiện đại, cùng việc nắm bắt thời tiết biển kịp thời nên công tác dự trữ hàng hóa, xăng dầu, trên đảo những năm gần đây thuận lợi hơn đáng kể”, ông Huy nói thêm.

Ngày 20/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã họp với các đơn vị, sở ngành, địa phương liên quan ứng phó với bão Fengshen và mưa, lũ trên địa bàn tỉnh.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã yêu cầu Sở NN&MT cập nhật thông tin, hướng dẫn kỹ thuật vận hành hồ, đập thủy lợi an toàn theo diễn biến mưa lũ.

Người dân đặc khu Lý Sơn kéo lồng bè nuôi trồng thủy sản vào bên trong khu vực an toàn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dõi chặt chẽ tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân tránh trú bão an toàn, đồng thời kết hợp triển khai công tác chống khai thác IUU. Các địa phương được yêu cầu kiểm tra hệ thống lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu dân cư ven sông, ven biển, đảm bảo an toàn công trình và tính mạng người dân.

UBND các xã, phường và đặc khu Lý Sơn cũng được chỉ đạo rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết, đồng thời kiểm tra, chằng chống nhà cửa, trường học, trụ sở, bệnh viện.

Đối với các trường học nằm trong vùng ảnh hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ngành giáo dục và các địa phương chủ động phương án đảm bảo an toàn, có thể cho học sinh nghỉ học khi thời tiết xấu.