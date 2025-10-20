Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

QUẢNG NGÃI:

Biển động do bão số 12, đảo Bé Lý Sơn dự trữ 1 tấn gạo phòng bị cô lập

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do ảnh hưởng của bão Fengshen (bão số 12), tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ – Lý Sơn phải tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Người dân đặc khu Lý Sơn đã chủ động dự trữ hàng hóa, lương thực ứng phó biển động kéo dài.

Ngày 20/10, Ban Quản lý cảng Sa Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 12, thời tiết xấu và để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, từ hôm nay, tuyến vận tải hành khách đường biển Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại đã tạm dừng hoạt động.

Do ảnh hưởng của bão bão số 12, sáng n20/10, vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi có gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8; độ cao sóng 2,5- 3,5m, biển động mạnh. Các tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

tp-2427.jpg
Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, từ hôm nay, tuyến vận tải hành khách đường biển Sa Kỳ - Lý Sơn tạm dừng hoạt động.

Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy cho biết, hiện nay, toàn đặc khu có 37 tàu với 458 thuyền viên còn hoạt động trên biển. Trong đó vùng biển Hoàng Sa có 7 tàu/74 thuyền viên (2 tàu đang chạy vào bờ), vùng biển Trường Sa có 29 tàu/376 thuyền viên, và phía nam có 1 tàu/8 thuyền viên. Tất cả các tàu thuyền này đều đã nhận được thông tin về cơn bão số 12.

Theo ông Huy, trước nguy cơ biển động kéo dài, chính quyền đã khuyến cáo người dân chủ động tích trữ lương thực và các mặt hàng thiết yếu. Các cửa hàng, tiệm tạp hóa trên đảo cũng được vận động tăng cường dự trữ, đảm bảo đủ nguồn cung cho nhu cầu sinh hoạt ít nhất trong vòng một tháng.

Riêng tại đảo Bé, chính quyền địa phương đã chuẩn bị sẵn 1 tấn gạo để kịp thời hỗ trợ người dân nếu bị cô lập dài ngày. Hiện nguồn hàng thiết yếu trên đảo vẫn ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu hụt.

tp-2424.jpg
Lực lượng BĐBP Quảng Ngãi kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu, tránh trú bão.

“UBND đặc khu Lý Sơn cũng đã chỉ đạo các cơ quan thường xuyên kiểm tra thị trường, đảm bảo không xảy ra hiện tượng đầu cơ, tăng giá. Nhờ có sự chủ động và phương tiện vận tải hiện đại, cùng việc nắm bắt thời tiết biển kịp thời nên công tác dự trữ hàng hóa, xăng dầu, trên đảo những năm gần đây thuận lợi hơn đáng kể”, ông Huy nói thêm.

Ngày 20/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã họp với các đơn vị, sở ngành, địa phương liên quan ứng phó với bão Fengshen và mưa, lũ trên địa bàn tỉnh.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã yêu cầu Sở NN&MT cập nhật thông tin, hướng dẫn kỹ thuật vận hành hồ, đập thủy lợi an toàn theo diễn biến mưa lũ.

tp-2429.jpg
Người dân đặc khu Lý Sơn kéo lồng bè nuôi trồng thủy sản vào bên trong khu vực an toàn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dõi chặt chẽ tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân tránh trú bão an toàn, đồng thời kết hợp triển khai công tác chống khai thác IUU. Các địa phương được yêu cầu kiểm tra hệ thống lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu dân cư ven sông, ven biển, đảm bảo an toàn công trình và tính mạng người dân.

UBND các xã, phường và đặc khu Lý Sơn cũng được chỉ đạo rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết, đồng thời kiểm tra, chằng chống nhà cửa, trường học, trụ sở, bệnh viện.

Đối với các trường học nằm trong vùng ảnh hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ngành giáo dục và các địa phương chủ động phương án đảm bảo an toàn, có thể cho học sinh nghỉ học khi thời tiết xấu.

Nguyễn Ngọc
#Ảnh hưởng bão Fengshen #Ứng phó thiên tai đảo Lý Sơn #Dự trữ hàng hóa phòng tránh cô lập #Vận tải biển tạm dừng do bão #Quản lý tàu thuyền và an toàn hàng hải #Chỉ đạo phòng chống thiên tai và sạt lở #Chuẩn bị ứng phó mưa lũ và bão #Kiểm tra và đảm bảo an toàn công trình #Thông tin dự báo thời tiết và cảnh báo #Chuẩn bị sơ tán và an toàn học sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục