Bão hướng về Huế - Quảng Ngãi, miền Trung mưa lớn nhiều ngày

TPO - Khoảng sáng sớm ngày 23/10, bão Fengshen sẽ tiến về vùng biển Huế - Quảng Ngãi với cường độ khoảng cấp 8, giật cấp 10. Sự kết hợp giữa bão, không khí lạnh khiến khu vực Hà Tĩnh – Quảng Ngãi xuất hiện mưa lớn kéo dài từ 22-27/10, lũ có thể vượt báo động 3.

Vào 4 giờ sáng nay (20/10), tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 540km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đây là cơn bão có diễn biến rất khó lường, do sự tương tác với khối không khí lạnh.

Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão khi sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc trong đêm nay và ngày mai, hướng đến đặc khu Hoàng Sa của Việt Nam, sau đó tương tác không khí lạnh, đổi hướng và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ đất liền khu vực Huế - Quảng Ngãi vào sáng 23/10.

Cụ thể, ngày và đêm nay (20/10), bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 4h sáng 21/10, tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 180km về phía bắc đông bắc với cường độ cấp 11, giật cấp 13. Đây cũng là cường độ mạnh nhất của cơn bão này.

Dự báo mới nhất về đường đi và vùng ảnh hưởng của bão Fengshen

Trong ngày và đêm 21/10, bão bắt đầu tương tác với không khí lạnh, đổi hướng tây nam và đi chậm lại với vận tốc khoảng 10km/h, cường độ ít thay đổi. Đến 4h sáng 22/10, tâm bão trên vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13.

Dự báo trong ngày và đêm 22/10, bão di chuyển chậm theo hướng tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km, hướng về vùng biển Huế - Quảng Ngãi và bắt đầu quá trình suy yếu do tương tác với khối không khí lạnh khô.

Đến 4h sáng 23/10, bão trên vùng biển Huế - Quảng, áp sát đất liền với cường độ khoảng cấp 8, giật cấp 10.

Dù bão có thể đổ bộ với cường độ không mạnh, gió không quá lớn nhưng mưa ở Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi lại rất lớn và kéo dài nhiều ngày do tác động của tổ hợp của bão, không khí lạnh và địa hình đón gió.

Dự báo mưa bắt đầu từ ngày 22, kéo dài 27/10, lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Cơ quan khí tượng cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn có thể lên đến cấp 3 trong thang bậc 5 cấp. Các địa phương trong khu vực cần sẵn sàng phương án ứng phó.

Tuy nhiên, diễn biến cụ thể về đợt mưa này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến không khí lạnh và bão Fengshen. Vì vậy, cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Cũng do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) hôm nay có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 5-7m. Biển động dữ dội.