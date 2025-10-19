Thông tin mới về không khí lạnh

TPO - Sáng sớm nay (19/10), không khí lạnh đã tiến sát biên giới nước ta, tuy nhiên đợt không khí lạnh này chỉ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ. Từ 20-22/10, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc và Thanh Hoá. Miền Bắc hôm nay có mưa rải rác, miền Trung mưa rất to.

Trong sáng nay (19/10), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực đông bắc bắc bộ. Từ ngày 20-22/10 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển chiều tối và đêm mạnh dần lên cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ít mưa, nắng nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo từ đêm 20/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19–21 độ, vùng núi và trung du 17–19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Miền Bắc từ đêm 20/10 sẽ chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Ảnh minh hoạ: Hoàng Mạnh Thắng.

Hà Nội hôm nay có có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 29-31 độ. Từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi hôm nay tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa từ 60-120mm, có nơi trên 220mm.

Nghệ An đến Bắc Quảng Trị hôm nay mưa từ 40-80mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ cao xảy ra mưa cường suất mưa lớn trên 80mm/3h. Dự báo từ mai mưa lớn ở Nghệ An đến Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần.

Tây Nguyên sáng nay ít mưa, riêng chiều và tối có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM ngày ít mưa, nắng gián đoạn, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.