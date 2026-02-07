Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Nghiên cứu lập đề án thu gom xử lý nước thải lưu vực sông Cầu Bây

TPO - Bí thư Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu sớm rà soát, nghiên cứu lập đề án tổng thể về công tác thu gom xử lý nước thải lưu vực sông Cầu Bây. Trong đó, các công trình, dự án trong lưu vực sông phải được đầu tư đồng bộ, quá trình xử lý phải đặt trong tổng thể để bảo đảm căn cơ, bền vững, lâu dài.

Những năm trước, Cầu Bây là sông chính phục vụ tưới tiêu cho 400 ha đất canh tác nông nghiệp của quận Long Biên và huyện Gia Lâm (cũ). Bên cạnh đó, sông cũng làm nhiệm vụ thoát nước khi hai địa phương bị mưa lớn, gây úng ngập.

Do tình trạng xả thải thiếu kiểm soát vào hệ thống sông Cầu Bây khiến dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương. Cử tri đã nhiều lần kiến nghị thành phố có giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây.

image.jpg
Một đoạn sông Cầu Bây.

Tại buổi kiểm tra sông Cầu Bây chiều 6/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, việc xử lý các điểm nghẽn, trong đó có điểm nghẽn về môi trường của thành phố là nhiệm vụ cấp bách.

Đối với sông Cầu Bây, ông Ngọc yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan sớm rà soát, nghiên cứu lập đề án tổng thể về công tác thu gom xử lý nước thải lưu vực sông. Trong đó, các công trình, dự án trong lưu vực sông phải được đầu tư đồng bộ, chấp hành nghiêm đề án tổng thể xử lý ô nhiễm môi trường, bảo đảm tiêu thoát nước của dòng sông. Quá trình xử lý phải đặt trong tổng thể để bảo đảm căn cơ, bền vững, lâu dài.

Cũng theo Bí thư Nguyễn Duy Ngọc, các cơ quan, đơn vị được giao toàn quyền thực hiện nhiệm vụ thì phải tìm mọi cách giải quyết công việc thật tốt. Quá trình xử lý điểm nghẽn, mọi vướng mắc phải được tập trung xử lý hiệu quả, kiên quyết không được lùi bước và không để phức tạp thêm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các đơn vị liên quan làm việc ngay với Bộ NN&MT nhằm thống nhất các giải pháp, đồng thời tăng cường phối hợp liên vùng trong giải quyết các điểm nghẽn trên địa bàn Thủ đô.

Thanh Hiếu
