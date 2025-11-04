Xóa 'điểm đen' ô nhiễm môi trường ven sông Kỳ Cùng

TPO - Chiều 4/11, tại khu chợ bờ sông Kỳ Cùng. Phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn diễn ra Lễ động thổ công trình dự án Công viên Bờ sông Kỳ Cùng (Đông Kinh) và bãi đỗ xe công cộng (phường Lương Văn Tri), tỉnh Lạng Sơn.

Theo báo cáo, dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ Khách sạn Đông Kinh đến Đền Kỳ Cùng), phường Đông Kinh và bãi đỗ xe công cộng tại phường Lương Văn Tri được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 30/10/2025, với tổng mức đầu tư hơn 51,6 tỷ đồng.

Dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng với diện tích 13.363 m², được quy hoạch hiện đại, hài hòa với thiên nhiên, bao gồm hạng mục như: sảnh bậc ngồi nghỉ và sân khấu; cây xanh thảm cỏ; nhà dịch vụ cộng đồng; đường dạo lát đá; lan can đá dọc bờ sông; cấp điện chiếu sáng; hệ thống cấp thoát nước đồng bộ; thảm bê tông nhựa đường Nguyễn Du.

Mặt bằng thiết kế tổng thể Công viên Bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ khách sạn Đông Kinh đến Đền Kỳ Cùng)

Trước đây, tại khu vực này tồn tại chợ tạm Đông Kinh ven sông Kỳ Cùng- nơi buôn bán khá tập nập với các mặt hàng chủ yếu như rau cỏ, các loại hàng tươi sống như tôm, cá, cua cùng các loại gia súc, gia cầm như: Lợn, gà vịt… Các chất thải sinh hoạt thải ra đã gây ô nhiễm môi trường và dòng sông Kỳ Cùng chảy qua.

Dự án bãi đỗ xe công cộng tại phường Lương Văn Tri: có diện tích hơn 3.000 m², được thiết kế khoa học, thuận tiện, thân thiện môi trường, góp phần giảm ùn tắc giao thông, tạo diện mạo đô thị văn minh. Các dự án này do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

Mục tiêu hướng đến của dự án là tạo không gian xanh phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, đồng thời phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, giải quyết nhu cầu giao thông, đỗ xe trong khu vực trung tâm đô thị. Dự án hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân đô thị, phát triển không gian xanh, hạ tầng đô thị đồng bộ, thúc đẩy phát triển du lịch – dịch vụ gắn với khai thác hiệu quả quỹ đất công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học nhấn mạnh, dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng và bãi đỗ xe công cộng tại phường Lương Văn Tri sẽ giúp đô thị Lạng Sơn xanh, sạch, đẹp, văn minh. Ảnh: Duy Chiến.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho rằng, Dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng và bãi đỗ xe công cộng tại phường Lương Văn Tri chính là một bước hiện thực hóa khâu đột phá – phát triển hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng không gian sống, góp phần xây dựng Lạng Sơn trở thành trung tâm đô thị hiện đại, năng động, kết nối vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Lãnh đạo tỉnh, ban ngành chức năng địa phương thực hiện nghi lễ động thổ. Ảnh: Duy Chiến.

Lễ động thổ Dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng và bãi đỗ xe công cộng phường Lương Văn Tri có ý nghĩa chào mừng 116 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 – 4/11/2025) và 194 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 – 4/11/2025).